ATEME : NETFLIX MISE SUR ATEME POUR SES ÉVÉNEMENTS LIVE

Paris, le 3 mars 2026 - Ateme (Euronext - FR0011992700) leader mondial des logiciels de compression vidéo, annonce aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel avec Netflix (Nasdaq - US64110L1061) pour le déploiement de son transcodeur TITAN Live afin de soutenir les workflows de streaming en direct.

TITAN Live permet un encodage en temps réel qui optimise la bande passante dans plusieurs formats de codecs. Cette solution, récompensée par plusieurs Emmy® Awards, est conçue pour maximiser la qualité vidéo, mesurée à l'aide de métriques objectives telles que le VMAF, et contrôlée par des évaluations subjectives rigoureuses afin de minimiser les artefacts visuels.

« La manière dont les téléspectateurs vivent les événements médias en direct évolue rapidement, et la technologie demeure un moteur fondamental. Il a été véritablement transformateur de réunir l'ensemble des expertises déterminantes de Netflix et d'Ateme, ce qui nous a permis d'aligner notre vision, d'itérer rapidement et d'exécuter efficacement. Cette collaboration continuera de repousser les limites du streaming en direct », déclare Thomas Burnichon, Vice-Président de la stratégie de l'innovation chez Ateme .

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

