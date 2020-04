ATEME : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

ATEME annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019. Le rapport comprend notamment :

L'attestation de la personne responsable ;

Le rapport de gestion ;

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise

Les comptes consolidés ;

Les comptes annuels ;

Les rapports des commissaires aux comptes.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Informations règlementées » puis « Assemblée Générale » sur le site internet www.investor.ateme.com.



Prochaine publication :

Mercredi 6 mai 2020 : chiffre d'affaires du premier trimestre 2020





À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. Cotée sur Euronext Paris depuis 2014, ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits. Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapour et Sydney. Assurant une présence commerciale dans 24 pays, ATEME est riche de 300 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2019, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

Libellé : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME - Compartiment : C





ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président Directeur Général Caroline Lesage

Tel: +33 (0)1 53 67 36 79

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tel: +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr