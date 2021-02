ATEME : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS AU 31 JANVIER 2021

Paris, le 8 février 2021 -- 18h00



DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)



L'action ATEME (code ISIN FR0011992700 - Mnémonique ATEME) est admise aux négociations sur le compartiment B du marché Euronext Paris. Qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance, la société est éligible aux FCPI.

Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31/01/2021 11 140 762 Nombre de droits de vote théoriques1 : 12 433 879 Nombre de droits de vote exerçables2 : 12 425 750



Présence dans les statuts d'ATEME d'une clause imposant une obligation de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : non.

1 Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'auto-contrôle).



À propos d'ATEME : ATEME est le nouveau leader des technologies de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. ATEME aide les fournisseurs de contenu et de services vidéo et TV à capter leurs audiences par une qualité d'expérience supérieure de sorte qu'ils peuvent doper l'engagement des spectateurs, remporter de nouveaux clients et dégager un nouveau potentiel de monétisation. Les solutions d'encodage multi-codec, d'origine/forfait tous formats, de DVR dans le cloud évolutif, de CDN sensibles aux audiences et d'insertion publicitaire dynamique génératrices de revenus d'ATEME permettent à des centaines de studios, détenteurs de contenus, diffuseurs et fournisseurs de services de diffusion en streaming par réseau terrestre, câble, satellite, IPTV et OTT de proposer des contenus de grande qualité à des milliards de spectateurs sur tout type d'écran.

ATEME est à l'origine de multiples innovations dans des domaines qui vont de la qualité visuelle au caching (mise en cache) et à l'analyse intelligents. Grâce à ses équipes de R&D lauréates de nombreux prix, ATEME demeure un partenaire d'avenir par une participation active à des forums et des associations, au rang desquels DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Créée en 1991, ATEME compte 450 collaborateurs répartis entre son siège social en France et 20 bureaux dans le monde, notamment aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Russie, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, en Corée et en Australie. Depuis 2014, ATEME est cotée sur Euronext Paris. En novembre 2020, la société a procédé à l'acquisition d'Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV. En 2020, ATEME a servi près de 1 000 clients dans le monde, pour un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 93 % ont été réalisés en dehors de son marché d'origine.



Nom : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Symbole boursier : ATEME - Compartiment : B



ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Olivier Lambert

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr