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ATEME : Communication des modalités de respect des règles de parité - Exercice 2025
information fournie par Actusnews 29/09/2026 à 18:00

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Information réglementée :
Information et rapport sur gouvernement d'entreprise :
- Formulaire de déclaration des modalités du respect des règles de parité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100458-ateme_formulaire_parite_amf_2025.pdf

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