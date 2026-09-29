ATEME : Communication des modalités de respect des règles de parité - Exercice 2025

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yHCfk5qZZ5eay3JxYsuaaWKXaWyVxGHJl2SWmGhpa5icnXGVmG9ob52SamlhmWpu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information et rapport sur gouvernement d'entreprise :

- Formulaire de déclaration des modalités du respect des règles de parité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100458-ateme_formulaire_parite_amf_2025.pdf