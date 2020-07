ATEME : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020

Paris, le 16 juillet 2020 - 17h45 CET

Hausse de 1% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre

Chiffre d'affaires au premier semestre en repli de 3%

Progression de 25% du chiffre d'affaires récurrent mensuel depuis janvier

Accélération de la transition vers le cloud en lien avec la crise Covid-19

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 2019 2020 Variation Premier trimestre 13 586 12 364 -9% Deuxième trimestre 16 493 16 674 +1% Premier semestre 30 080 29 038 -3% S1 à taux de change constant 30 080 28 453 -5%







Chiffre d'affaires en milliers d'EUR S1 2019 S1 2020 Variation EMEA 9 916 7 963 -20% États-Unis / Canada 10 691 12 670 +19% Amérique latine 5 450 3 000 -45% Asie-Pacifique 4 023 5 404 +34% TOTAL 30 080 29 038 -3%

Paris, le 16 juillet 2020 - ATEME (ISIN : FR0011992700) a publié un chiffre d'affaires de 29,0 millions d'euros pour le semestre clos le 30 juin 2020, en baisse de 3% en données publiées et de -5% à taux de change constant.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 16,7 millions d'euros, en hausse de 1% en données publiées et stable à taux de change constant, avec des contributions différentes selon les quatre régions :

La région EMEA a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 20% environ, passant de 9,9 à 8,0 millions d'euros. Cette évolution reflète le glissement de quelques commandes importantes, décalées au troisième trimestre. ATEME a cependant la capacité d'opérer un rattrapage sur cette zone au second semestre ;

a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 20% environ, passant de 9,9 à 8,0 millions d'euros. Cette évolution reflète le glissement de quelques commandes importantes, décalées au troisième trimestre. ATEME a cependant la capacité d'opérer un rattrapage sur cette zone au second semestre ; La région États-Unis/Canada a dégagé un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros, en progression de 19% (15% à taux de change constant), confirmant le dynamisme solide de la région en dépit de la pandémie ainsi que la contribution importante du chiffre d'affaires récurrent ;

a dégagé un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros, en progression de 19% (15% à taux de change constant), confirmant le dynamisme solide de la région en dépit de la pandémie ainsi que la contribution importante du chiffre d'affaires récurrent ; La région Amérique latine a vu son chiffre d'affaires diminuer de 45%, à 3,0 millions d'euros, sous l'effet conjugué de la pandémie de Covid-19 et de la faiblesse des devises locales. Ces facteurs continueront de peser au second semestre même le Groupe table sur une amélioration par rapport au premier semestre ;

a vu son chiffre d'affaires diminuer de 45%, à 3,0 millions d'euros, sous l'effet conjugué de la pandémie de Covid-19 et de la faiblesse des devises locales. Ces facteurs continueront de peser au second semestre même le Groupe table sur une amélioration par rapport au premier semestre ; La région Asie-Pacifique a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 34% au premier semestre. Cette dynamique devrait se prolonger sur le reste de l'année.



Succès des services de streaming et de vidéo à la demande et accélération de la transition vers le cloud

Le Covid-19 a eu un impact favorable sur les services de streaming et de vidéo à la demande par abonnement. Cela s'est traduit par une tendance majeure favorable : l'accélération de la transition vers le cloud. Un nombre croissant d'acteurs sont soit en train de déployer des stratégies de cloud public, hybride ou mixte (multi-cloud), soit ils envisagent de le faire. Les solutions ATEME sont entièrement opérationnelles chez les clients qui utilisent déjà TITAN sur les principaux clouds publics (AWS, Google Cloud et Microsoft Azure). Cette évolution vient donc conforter la stratégie du Groupe qui prône un positionnement agnostique par rapport aux infrastructures, et des partenariats avec ces fournisseurs de cloud au niveau mondial ainsi qu'avec les acteurs régionaux.



Perspectives

Le mix entre ventes matérielles et ventes logicielles a encore évolué favorablement lorsqu'on le compare au premier semestre 2019. En parallèle, ATEME a poursuivi la mise à œuvre de son plan d'investissement R&D, et ce même au cours des tous derniers mois, avec un effectif qui s'élève actuellement à 319 collaborateurs contre 274 un an auparavant. La marge opérationnelle devrait se situer en territoire négatif au premier semestre 2020, ce qui est habituel compte tenu de la saisonnalité du secteur d'activité.

Le Groupe reste concentré sur l'exécution de notre stratégie de croissance et notamment :

le développement de partenariats avec des fournisseurs de cloud globaux ou régionaux ;

l'accroissement du chiffre d'affaires récurrent mensuel (MRR) en combinant des contrats d'investissement pluriannuel (CAPEX) et des modèles économiques basés sur l'abonnement (OPEX). Le chiffre d'affaires récurrent mensuel atteint 1,1 million d'euros en juillet 2020, contre 880 000 euros en janvier denier, soit une augmentation de 25% en six mois ;

le déploiement de la solution TITAN Playout, lancée récemment, pour laquelle Le Groupe a déjà signé des premiers contrats. Un potentiel plus important est attendu avec les prochaines versions (une par trimestre).



Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, a commenté le chiffre d'affaires du premier semestre comme suit : « Le chiffre d'affaires du premier semestre a été quasiment stable en glissement annuel malgré un démarrage lent au premier trimestre. Certaines opportunités majeures ont été reportées au troisième trimestre, ce qui alimente la solide réserve de projets commerciaux pour le second semestre et vient s'ajouter aux nouvelles opportunités qui découlent du lancement récent de la solution TITAN Playout. Par ailleurs, nous avons dopé notre chiffre d'affaires récurrent mensuel qui ressort à 1,1 million d'euros en juillet. Dans ce contexte et malgré les incertitudes persistantes dues à la crise Covid-19, nous avons toute confiance en notre capacité à enregistrer un nouvel exercice de croissance rentable. »

