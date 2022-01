ATEME : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 5 janvier 2022 – 18h00 CET



Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 357 titres

96 157.84€ en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 557

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 534

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 56 081 titres pour 748 606.92€

Volume échangé sur le semestre à la vente : 54 546 titres pour 717 500.68€



Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 822 titres

127 487.56€ en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 485

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 405

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 45 334 titres pour 746 030.77€

Volume échangé sur le semestre à la vente : 42 072 titres pour 697 864.00€

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 475 titres

62 343.03€ en espèces



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos d'Ateme : Ateme aide les fournisseurs et plateformes de contenus à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.

Ateme fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des milliers de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu de meilleure qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.

Ateme a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, Ateme est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Fondée en 1991, Ateme compte 490 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie. Depuis 2014, Ateme est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Olivier Lambert

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Achats Ventes Nombre de Nombre de Capitaux en EUR Nombre de Nombre de Capitaux en EUR transactions titres transactions titres Total 557 56081 748606,92 534 54546 717500,68 01/07/2021 5 500 8005,00 5 400 6560,00 02/07/2021 1 194 3104,00 - - - 05/07/2021 2 456 7318,80 3 14 228,2 06/07/2021 6 551 8909,67 2 315 5134,50 07/07/2021 - - - 1 1 16,3 08/07/2021 3 400 6384,00 - - - 09/07/2021 8 401 6416,00 1 1 16 12/07/2021 1 1 15,94 2 48 772,8 14/07/2021 5 401 6416,00 5 121 1943,26 15/07/2021 4 482 7678,26 2 501 8016,00 16/07/2021 4 319 5072,10 4 535 8560,00 19/07/2021 17 3000 41820,00 - - - 20/07/2021 6 500 6360,00 1 1 13,6 21/07/2021 6 900 11250,00 3 401 5132,80 22/07/2021 - - - 20 1207 15015,08 23/07/2021 2 300 3780,00 2 392 5017,60 27/07/2021 1 1 12,62 1 1 12,62 28/07/2021 - - - 18 532 6942,60 29/07/2021 20 2024 26473,92 16 2511 33120,09 30/07/2021 21 2292 30116,88 22 2452 32390,92 02/08/2021 12 1457 19130,41 14 1714 22641,94 03/08/2021 10 551 7229,12 8 1202 15878,42 04/08/2021 14 1657 21839,26 11 1078 14240,38 05/08/2021 9 1018 13437,60 26 2356 31240,56 06/08/2021 16 1088 14372,48 14 568 7520,32 09/08/2021 - - - 10 453 5997,72 11/08/2021 13 2000 26240,00 3 122 1620,16 12/08/2021 1 1 13,24 4 279 3707,91 13/08/2021 9 353 4666,66 1 1 13,28 16/08/2021 5 762 10020,30 1 1 13,32 17/08/2021 12 1101 14290,98 3 3 39,96 18/08/2021 9 1199 15191,33 - - - 19/08/2021 14 628 7900,24 16 1501 19362,90 20/08/2021 2 80 1040,00 1 1 13,2 23/08/2021 7 520 6801,60 - - - 24/08/2021 - - - 3 299 3946,80 25/08/2021 2 201 2633,10 1 1 13,16 27/08/2021 2 101 1323,10 5 115 1519,15 30/08/2021 - - - 3 267 3553,77 31/08/2021 - - - 6 700 9345,00 01/09/2021 - - - 1 400 5360,00 02/09/2021 1 1 13,54 1 1 13,54 03/09/2021 - - - 1 1 13,6 08/09/2021 2 300 4044,00 - - - 09/09/2021 5 501 6643,26 1 1 13,36 10/09/2021 6 401 5273,15 1 1 13,26 13/09/2021 9 1000 12810,00 - - - 14/09/2021 19 1173 14392,71 - - - 16/09/2021 1 47 568,7 - - - 17/09/2021 8 817 9754,98 - - - 23/09/2021 - - - 2 264 2977,92 24/09/2021 - - - 7 500 5560,00 27/09/2021 - - - 2 500 5600,00 29/09/2021 - - - 23 2500 28800,00 30/09/2021 - - - 4 400 4720,00 01/10/2021 2 400 4568,00 - - - 04/10/2021 - - - 6 1000 11450,00 05/10/2021 1 1 11,66 11 1401 16615,86 06/10/2021 6 645 7681,95 - - - 07/10/2021 4 655 7643,85 4 300 3540,00 08/10/2021 1 200 2300,00 - - - 12/10/2021 - - - 13 1700 20604,00 15/10/2021 - - - 1 500 6150,00 19/10/2021 2 313 3849,90 5 1100 13761,00 20/10/2021 - - - 5 1200 15480,00 21/10/2021 - - - 1 46 610,88 22/10/2021 1 1 13,18 9 424 5605,28 25/10/2021 - - - 8 1182 15886,08 26/10/2021 1 1 13,42 3 348 4732,80 27/10/2021 1 318 4318,44 10 1500 20625,00 28/10/2021 - - - 35 2977 41469,61 01/11/2021 6 459 6375,51 2 401 5614,00 02/11/2021 5 1136 15699,52 - - - 03/11/2021 17 3689 50096,62 1 1 13,88 04/11/2021 6 1600 21232,00 - - - 05/11/2021 1 400 5280,00 2 800 10800,00 08/11/2021 - - - 8 800 10968,00 09/11/2021 - - - 19 1823 25285,01 10/11/2021 - - - 4 600 8496,00 11/11/2021 - - - 22 1600 23200,00 12/11/2021 14 1101 16173,69 1 1 14,88 15/11/2021 1 200 2860,00 3 200 2900,00 16/11/2021 - - - 4 200 2880,00 17/11/2021 7 721 10216,57 - - - 18/11/2021 7 279 3933,90 - - - 19/11/2021 14 1068 14941,32 1 1 14,18 22/11/2021 8 833 11395,44 - - - 23/11/2021 2 400 5352,00 - - - 24/11/2021 1 1 13,7 2 2 27,4 25/11/2021 8 1077 14431,80 1 34 462,4 26/11/2021 9 627 8339,10 1 43 580,5 29/11/2021 19 1496 19672,40 - - - 30/11/2021 39 2401 30612,75 1 1 13,02 01/12/2021 14 1587 19377,27 - - - 02/12/2021 3 299 3588,00 10 1000 12250,00 06/12/2021 1 1 12 - - - 07/12/2021 5 425 5129,75 5 301 3672,20 08/12/2021 - - - 1 1 12,3 09/12/2021 - - - 5 899 11147,60 10/12/2021 1 1 12,5 8 944 12092,64 13/12/2021 - - - 2 500 6430,00 16/12/2021 - - - 3 1157 15272,40 17/12/2021 2 301 3882,90 3 401 5253,10 21/12/2021 3 301 3973,20 3 457 6059,82 22/12/2021 1 1 13,28 4 345 4588,50 23/12/2021 2 158 2101,40 3 400 5360,00 24/12/2021 5 300 4020,00 - - - 27/12/2021 - - - 14 1948 26512,28 28/12/2021 5 258 3508,80 3 63 866,88 29/12/2021 15 1691 22946,87 5 1282 17537,76 30/12/2021 15 972 13112,28 - - - 31/12/2021 2 85 1139,00 1 1 13,42

