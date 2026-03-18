ATEME : ATEME CERTIFIÉ POUR YOUTUBE LIVE

Paris, 18 mars, 2026 – Ateme (Euronext - FR0011992700) leader mondial des logiciels de compression vidéo, annonce que ses produits & services d'encodage figurent désormais dans la liste des encodeurs validés pour YouTube Live , avec notamment la prise en charge du protocole SRT ( Secure Reliable Transport - Transport Sécurisé et Fiable) dans le cadre de cette certification.

Cette validation confirme que TITAN répond aux exigences techniques et de performance de YouTube pour des flux vidéo de streaming live fiables et de haute qualité utilisant le protocole SRT. Ateme permet aux créateurs et aux détenteurs de contenus de diffuser des contenus live à faible latence vers YouTube de manière sécurisée et efficace, via des réseaux non managés, avec une résilience renforcée et une transmission sécurisée.

Les technologies d'encodage et de traitement live d'Ateme sont conçues pour fonctionner dans les environnements de production les plus exigeants sur site, dans le cloud ou en mode SaaS, en offrant une efficacité de compression avancée, une qualité vidéo de premier plan sur l'ensemble des principaux codecs, y compris AV1, ainsi que des fonctionnalités telles que la prise en charge du HDR et le streaming à faible latence.

La solution TITAN d'Ateme alimente notamment l'encodage live de YouTube pour CazéTV, la chaîne brésilienne sur YouTube qui a diffusé 5 des 10 événements live les plus regardés sur la plateforme.

« Nous sommes fiers de recevoir l'approbation officielle de YouTube pour notre solution d'encodage TITAN », a déclaré François Guilleautot, Directeur des Nouveaux Médias chez Ateme . « Cette étape témoigne de notre engagement à offrir la meilleure qualité vidéo à tous les acteurs du streaming live. »

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

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