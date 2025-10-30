ATEME : ACTIVITÉ DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES EN REPLI DE -7% AU 3 ÈME TRIMESTRE (-2% À DONNÉES COMPARABLES)

RECUL DE -1% DE L'ACTIVITE SUR NEUF MOIS (+2% À DONNÉES COMPARABLES)

REVENU RECURRENT MENSUEL (MRR) EN REPLI DE -2%

EN BONNE VOIE POUR AMÉLIORER LA RENTABILITÉ EN 2025 ET ATTEINDRE L'OBJECTIF DE 22 M€ D'EBITDA EN 2027

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros 2024 2025 Variation Variation à données comparables [1] 1 er trimestre 17 729 18 413 +4% +3% 2 ème trimestre 23 034 23 535 +2% +5% 3 ème trimestre 22 408 20 866 -7% -2% 9 MOIS 63 171 62 815 -1% +2%

Données du 3 ème trimestre et à 9 mois non auditées

En milliers d'euros 9 mois 2024 9 mois 2025 Variation Variation à données comparables 1 EMEA 27 794 28 442 +2% +3% États-Unis / Canada 16 005 17 796 +11% +16% Amérique latine 6 750 7 112 +5% +12% Asie-Pacifique 12 622 9 465 -25% -22% TOTAL 63 171 62 815 -1% +2%

Données à 9 mois non auditées

Revenu récurrent mensuel (MRR)

En milliers d'euros Octobre

2024 Octobre

2025 Variation Revenu récurrent mensuel [2] 2 805 2 735 -2%

Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'Ateme

Paris, le 30 octobre 2025 - Ateme (ISIN : FR0011992700) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 20,9 M€ au 3 ème trimestre 2025, en recul de -7% (-2% à données comparables).

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 62,8 M€, en repli de -1% (croissance de +2% à données comparables). Comme déjà indiqué lors de la publication des résultats semestriels 2025, cette stabilité des ventes masque une amélioration substantielle du mix activités, portée par une augmentation significative des ventes de logiciels et une réduction des ventes de hardware (serveurs tiers), qui se traduit par une nette amélioration de la marge sur coûts directs.

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) a augmenté de +2% sur neuf mois (+3% à données comparables) pour s'établir à 28,4 M€. Cette région, qui totalise 45% des revenus d'Ateme à fin septembre, confirme sa position de principal marché du Groupe ;

La région Etats-Unis / Canada confirme son retour à la croissance. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 17,8 M€, en hausse de +11% (+16% à données comparables). Ateme anticipe la poursuite du redressement commercial de cette région ;

Le chiffre d'affaires en Asie-Pacifique a reculé de -25% sur neuf mois (-22% en données comparables) à 9,5 M€. C'est dans cette région que le changement de mix produits est le plus marqué, avec nettement moins de ventes de hardware qu'au cours de l'exercice précédent, de sorte que la performance des ventes de logiciels demeure correcte en dépit de la baisse du chiffre d'affaires ;

Les ventes de la région Amérique latine ont progressé de +5% sur neuf mois (+12% à données comparables) à 7,1 M€.

Le revenu récurrent mensuel (MRR [3] ) est demeuré quasi stable au 3 ème trimestre 2025 (+23 K€), pour s'établir à 2,735 M€ en octobre 2025 contre 2,712 M€ en juillet 2025.

Sur un an, le MRR s'inscrit en léger repli de -2% (-70 K€), en raison d'un impact négatif des variations de change de l'ordre de -0,2 M€. Pour rappel, ce recul reflète également le non-renouvellement d'un important contrat de maintenance au 1 er trimestre 2025.

Ce niveau de MRR d'octobre 2025 représente un revenu annuel récurrent (ARR) de 32,8 M€.

Perspectives & Objectifs financiers

Ateme continue d'étendre sa présence dans l'industrie du sport. Après sa collaboration avec DAZN, un service mondial de streaming sportif, sur des expériences de réalité augmentée innovantes, Ateme a été choisi pour fournir l'infrastructure de distribution de Ligue 1+, le nouveau service de streaming de la ligue française de football. Le service a déjà dépassé le cap du million d'abonnés, soulignant son succès rapide et l'importance de la technologie d'Ateme dans la mise en place d'une distribution fiable et scalable. Cette nouvelle référence consolide la position d'Ateme dans l'univers du sport, où les fédérations et ligues cherchent de plus en plus à s'émanciper des diffuseurs traditionnels.

Malgré un 3 ème trimestre modeste, la société bénéficie d'une bonne dynamique commerciale dans toutes les régions et le 4 ème trimestre devrait être le trimestre le plus élevé de l'exercice, conformément à la saisonnalité habituelle.

Parallèlement, les charges opérationnelles (OPEX) demeurent sous contrôle consécutivement à la mise en œuvre, depuis mi-2024, d'actions de réorganisation et de rationalisation des coûts. L'amélioration de la rentabilité demeure la priorité n°1 d'Ateme pour cet exercice.

Ateme anticipe que l'année 2025 démontrera ainsi des progrès significatifs vers les principaux objectifs 2027, à savoir un EBITDA de 22 M€ et des revenus mensuels récurrents (MRR) de 4 M€. ?Cet objectif d'EBITDA pourrait être atteint avec un chiffre d'affaires inférieur à l'objectif initial, en raison d'une progression plus rapide du mix produits.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : " Un travail important a été accompli au cours des derniers trimestres. Nous avons rationalisé nos coûts et optimisé notre organisation partout où cela était possible, sans jamais compromettre nos capacités d'innovation. Nous avons également réorganisé notre stratégie commerciale aux États-Unis et concentré nos efforts dans le streaming et l'industrie du sport. Ces actions ont déjà conduit à des améliorations significatives, tant au niveau des résultats du 1 er semestre qu'en matière d'acquisition de nouveaux clients stratégiques. Nous nous fixons désormais de réaliser un solide 4 ème trimestre et de démontrer notre capacité à poursuivre l'amélioration de la rentabilité. ”

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2024, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

[1] A taux de change et périmètre constants

[2] Le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

[3] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

