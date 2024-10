ATEME : ACTIVITÉ DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PROGRESSION DE +10% AU 3 ÈME TRIMESTRE 2024

TRIMESTRE 2024 ZONE ÉTATS-UNIS / CANADA EN CROISSANCE DE +18% AU 3 ÈME TRIMESTRE

TRIMESTRE RECUL DE L'ACTIVITÉ DESORMAIS LIMITE À -9% SUR 9 MOIS

REVENU RÉCURRENT MENSUEL EN HAUSSE DE +18% SUR UN AN

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros 2023 2024 Variation Variation à données comparables [1] 1 er trimestre 27 326 17 729 -35% -35% 2 ème trimestre 21 778 23 034 +6% +6% 3 ème trimestre 20 456 22 408 +10% +10% 9 mois 69 560 63 171 -9% -8%

Données du 3 ème trimestre non auditées

En milliers d'euros 9 mois

2023 9 mois

2024 Variation Variation à données comparables 1 EMEA 22 170 27 794 +25% +26% États-Unis / Canada 30 725 16 005 -48% -47% Amérique latine 6 553 6 750 +3% +3% Asie-Pacifique 10 112 12 622 +25% +27% TOTAL 69 560 63 171 -9% -8%

Données à 9 mois non auditées

Revenu récurrent mensuel (MRR)

En milliers d'euros Octobre

2023 Octobre

2024 Variation Revenu récurrent mensuel [2] 2 378 2 805 +18%

Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME

Paris, le 17 octobre 2024 - Ateme (ISIN : FR0011992700) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,4 M€ au 3 ème trimestre 2024, en progression de +10% (variation identique à données comparables). À l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 63,2 M€, en repli désormais limité à -9% (-8% à données comparables) vs. -17% à l'issue du 1er semestre. Pour rappel, ce repli est le reflet du fort effet de base au 1 er trimestre de l'exercice, avec des revenus qui s'étaient inscrits en hausse de +34% en données comparables au 1 er trimestre 2023 (repli de -35% au 1 er trimestre 2024).

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA ( Europe Middle East & Africa - Europe, Moyen-Orient & Afrique)

s'inscrit en hausse de +25% (+26% à données comparables) sur 9 mois, à 27,8 M€. Cette zone géographique totalise 36% de l'activité d'Ateme à fin septembre 2024, et constitue le 1 er marché du Groupe ;

s'inscrit en hausse de +25% (+26% à données comparables) sur 9 mois, à 27,8 M€. Cette zone géographique totalise 36% de l'activité d'Ateme à fin septembre 2024, et constitue le 1 marché du Groupe ; La région États-Unis / Canada a renoué avec la croissance au 3 ème trimestre, réalisant un chiffre d'affaires trimestriel de 6,1 M€ en hausse de +18% (+21% à données comparables). À 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit désormais à 16,0 M€, en recul de -48% (-47% à données comparables) vs. -61% au 1 er semestre. Cette évolution est avant tout liée au fort effet de base avec le 1 er trimestre 2023 et à la vague de consolidation dans l'industrie nord-américaine des contenus vidéo qui freine les décisions d'investissement. Ateme anticipe la poursuite de la reprise commerciale amorcée au 3 ème trimestre dans cette région ;

trimestre, réalisant un chiffre d'affaires trimestriel de 6,1 M€ en hausse de +18% (+21% à données comparables). À 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit désormais à 16,0 M€, en recul de -48% (-47% à données comparables) vs. -61% au 1 semestre. Cette évolution est avant tout liée au fort effet de base avec le 1 trimestre 2023 et à la vague de consolidation dans l'industrie nord-américaine des contenus vidéo qui freine les décisions d'investissement. Ateme anticipe la poursuite de la reprise commerciale amorcée au 3 trimestre dans cette région ; L'Asie-Pacifique enregistre une solide croissance de +25% sur 9 mois (+27% à données comparables) à 12,6 M€, dans la tendance déjà dynamique du 1 er semestre ;

semestre ; Le chiffre d'affaires de la région Amérique latine s'est élevé à 6,8 M€ à fin septembre 2024, en progression de +3% sur 9 mois (identique à données comparables).

Le revenu récurrent mensuel (MRR [3] ) a progressé de 205 K€ au 3 ème trimestre 2024, pour s'établir à 2,8 M€

en octobre 2024, marquant une accélération au cours du trimestre écoulé grâce à la signature de trois contrats pluriannuel (durée de 3 à 5 ans) au sein des régions EMEA et Asie Pacifique.

Sur un an, le MRR s'inscrit ainsi en hausse de 427 K€, soit une progression de +18%, et représente désormais début octobre un revenu récurrent annuel (ARR) de 33,7 M€.

Perspectives & objectifs financiers

Fort d'une croissance de +10% au 3 ème trimestre 2024 et d'un pipeline fourni pour le 4 ème trimestre, Ateme confirme que chiffre d'affaires du 2 nd semestre devrait dépasser significativement celui du 1 er semestre, conformément à la tendance saisonnière traditionnelle.

Parallèlement, les coûts vont continuer de baisser au 2 nd semestre, sous l'effet de la rationalisation de l'organisation et de l'offre produits, et la société clôturera l'exercice avec des charges opérationnelles et des effectifs en baisse par rapport à 2023.

Retour de Benoît Fouchard au sein du Comité de direction

Depuis début octobre 2024, Benoît Fouchard a pris la fonction de Directeur des Opérations (COO) au sein du Comité de direction d'Ateme. En accord avec les pratiques de bonne gouvernance, le Conseil d'administration a accepté la démission de Benoît Fouchard de son mandat d'administrateur indépendant, effective le 16 octobre 2024. La société tient à saluer l'engagement de Benoît depuis 2001 au sein de la société, et par la suite au sein du Conseil d'administration, où il a contribué de manière significative à la croissance et à la stratégie de l'entreprise.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : " Dans le sillage du 2 ème trimestre, Ateme a continué de rattraper son retard en termes de chiffre d'affaires au cours du trimestre écoulé, notamment sur la zone États-Unis / Canada qui a renoué avec la croissance au 3 ème trimestre (+18%), bénéficiant d'une base de comparaison nettement plus favorable sur le 2 nd semestre. En outre, nous bénéficierons dès 2024 des actions ambitieuses de rationalisation de notre organisation et de nos lignes de produits. Ceci nous permet de viser des performances comparables à 2023 sur l'ensemble de l'exercice 2024, malgré un contexte macroéconomique plus difficile que prévu . Ateme poursuit sa stratégie de construction du revenu récurrent mensuel qui a progressé de plus de 400 K€ sur un an glissant. Ceci constitue un chiffre d'affaires embarqué supplémentaire de 5 M€ pour 2025 et les années futures.”

Prochain événement :

30 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

(après la clôture des marchés d'Euronext Paris)

[1] A taux de change et périmètre constants

[2] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 580 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2023, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.