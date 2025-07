ATEME : ACTIVITÉ DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2025

CROISSANCE DE 2% AU 2 ÈME TRIMESTRE (+5% À DONNÉES COMPARABLES)

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE 3% (+4% À DONNÉES COMPARABLES)

REVENU RECURRENT MENSUEL (MRR) STABLE A 2,7 M€ MALGRÉ UN IMPACT DES VARIATIONS DE CHANGE DE -0,2 M€

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros 2024 2025 Variation Variation à données comparables [1] 1 er trimestre 17 729 18 413 +4% +3% 2 ème trimestre 23 034 23 535 +2% +5% 1 er semestre 40 763 41 948 +3% +4%

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros 1 er semestre 2024 1 er semestre 2025 Variation Variation à données comparables 1 EMEA 18 175 19 437 +7% +7% États-Unis / Canada 9 859 11 617 +18% +18% Amérique latine 4 192 4 742 +13% +14% Asie-Pacifique 8 538 6 152 -28% -27% TOTAL 40 763 41 948 +3% +4%

Revenu récurrent mensuel (MRR)

En milliers d'euros Juillet 2024 Juillet 2025 Revenu récurrent mensuel [2] 2 600 2 712

Paris, le 17 juillet 2025 - Ateme (ISIN : FR0011992700) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 23,5 M€ au 2 ème trimestre 2025, en progression de 2% (+5% à données comparables).

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2025, les ventes sont en croissance de 3% (+4% à données comparables).

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) a progressé de 7% (variation identique à données comparables) pour s'établir à 19,4 M€. La région renforce sa position de principal marché du Groupe, totalisant 46% des revenus semestriels ;

La région Etats-Unis / Canada a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 11,6 M€, en hausse de 18% à données comparables. Dans un marché marqué par la transition rapide de la télévision traditionnelle vers les plateformes de streaming, cette région a enregistré une contre-performance en 2024 ayant conduit Ateme à mettre en place une nouvelle organisation et repenser sa stratégie commerciale depuis le début de l'année 2025. La performance du 2 ème trimestre (+21% et +23% à données comparables) a confirmé le retour à la croissance amorcé au 1 er trimestre (+15% et +14% à données comparables). Alors que le redressement est resté modéré au 1 er semestre, Ateme anticipe une accélération de cette tendance au 2 nd semestre 2025 ;

Les ventes de la région Amérique latine ont progressé de 13% (+14% à données comparables) à 4,7 M€ ;

Le chiffre d'affaires semestriel en Asie-Pacifique a reculé de 28% (-27% en données comparables) à 6,2 M€, évolution qui est la conséquence d'un meilleur mix-produits avec une part réduite des ventes de hardware (serveurs tiers).

Le revenu récurrent mensuel (MRR [3] ) est demeuré stable au 2 ème trimestre 2025, à 2,712 M€ en juillet 2025 contre 2,708 M€ en avril 2025. L'évolution aurait été nettement plus favorable sans un impact négatif des variations de change de l'ordre de -0,2 M€. Pour rappel, le recul enregistré sur le 1 er semestre 2025 est principalement due au non-renouvellement d'un unique et important contrat de maintenance au 1 er trimestre.

Nouveaux contrats pour des plateformes OTT et des acteurs de l'industrie du Sport

Les plateformes OTT (Over The Top service) représentent les principales sources de revenus d'Ateme. Le Groupe accompagne depuis longtemps ses clients traditionnels, notamment les opérateurs de télévision payante ( pay-TV ), dans la transformation de leurs opérations, ainsi que les groupes médias et les chaînes de télévision dans le développement de leurs stratégies D2C ( direct-to-consumer – diffusion directe au consommateur).

La notoriété d'Ateme est désormais croissante auprès d'acteurs majeurs du streaming et de l'industrie du sport.

La technologie de compression de pointe d'Ateme est particulièrement précieuse pour les plateformes mondiales de streaming dont l'audience se compte non pas en millions, mais en dizaines de millions, voire en centaines de millions d'abonnés. À ce titre, Ateme a été sélectionné par l'une des principales plateformes mondiales, et d'autres évaluations technologiques sont en cours avec de potentiels nouveaux clients.

Dans l'industrie du sport, une révolution est également en marche, avec de grandes fédérations et ligues sportives qui se détournent des diffuseurs traditionnels. Pour ces nouveaux acteurs, Ateme propose une gamme de solutions particulièrement complète, allant de la production en direct (encodeurs de contribution et de distribution B2B à l'international) jusqu'à une solution intégrée end-to-end (de bout en bout) pour leurs services de streaming, ainsi que des expériences de réalité augmentée innovantes. Ateme a notamment accompagné DAZN, la principale plateforme de streaming sportif au monde, pour le traitement et la diffusion de flux vidéo immersifs en direct à 180°, ainsi que du contenu à la demande à 360°, pour son application DAZN: FIFA Club World Cup XR Experience, disponible sur les appareils Meta Quest aux États-Unis. L'application DAZN a ainsi rapproché les fans de football de l'action comme jamais auparavant.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : " Ateme a renoué avec une croissance modérée au 1 er semestre 2025, notamment aux États-Unis où notre récente réorganisation produit déjà ses effets. De plus, cette croissance semestrielle a été réalisée avec un meilleur mix-produits et une base de coûts réduite. Nous nous attendons à ce que cette tendance se confirme au 2 nd semestre. Ateme entend demeurer agile face aux évolutions du marché et continue d'élargir avec succès sa base de clients, en particulier dans le streaming et l'industrie du sport”

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2024, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

