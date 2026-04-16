ATEME : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2026

ACTIVITÉ DU 1 ER TRIMESTRE 2026

RETOUR À UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE DE 19,9 M€, EN HAUSSE DE +8% (+14 % À DONNÉES COMPARABLES)

REVENU RÉCURRENT MENSUEL (MRR) EN PROGRESSION DE +16% SUR UN AN ET DE +5% EN SÉQUENTIEL

OBJECTIFS FINANCIERS MOYEN TERME CONFIRMÉS

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros T1 2025 T1 2026 Variation Variation à données comparables [1] EMEA 7 426 9 709 +31% +34% États-Unis / Canada 5 716 6 176 +8% +19% Asie-Pacifique 3 034 2 374 -22% -19% Amérique latine 2 237 1 679 -25% -18% TOTAL 18 413 19 938 +8% +14%

Données non auditées

En milliers d'euros Avril 2025 Avril 2026 Variation Revenu récurrent mensuel [2] 2 708 3 135 +16%

Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'Ateme

Paris, le 16 avril 2026 - Ateme (ISIN : FR0011992700) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,9 M€ au 1 er trimestre 2026, en croissance de +8% (+14% à données comparables).

Les performances par zones géographiques sont les suivantes :

La zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 9,7 M€ en croissance de +31% (+34% à données comparables), illustrant la forte dynamique actuelle sur le marché domestique du Groupe ;

(Europe, Moyen-Orient & Afrique) réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 9,7 M€ en croissance de +31% (+34% à données comparables), illustrant la forte dynamique actuelle sur le marché domestique du Groupe ; La région Etats-Unis / Canada a enregistré un chiffre d'affaires de 6,2 M€, en progression de +8% (+19% à données comparable), confirmant le rebond initié l'an dernier ;

a enregistré un chiffre d'affaires de 6,2 M€, en progression de +8% (+19% à données comparable), confirmant le rebond initié l'an dernier ; En Asie-Pacifique , les ventes ont reculé de -22% (-19% à données comparables) à 2,4 M€ au 1 er trimestre 2026, lié à un fort effet de base (+52 % à données comparables un an plus tôt) du fait d'importantes ventes de hardware ;

, les ventes ont reculé de -22% (-19% à données comparables) à 2,4 M€ au 1 trimestre 2026, lié à un fort effet de base (+52 % à données comparables un an plus tôt) du fait d'importantes ventes de hardware ; La région Amérique latine a vu ses ventes se replier de -25% à 1,7 M€ sur la période (-18% en données comparables), en raison également d'un effet de base élevé (+18 % à données comparables un an plus tôt).

Toutes les régions sont attendues en croissance sur l'ensemble de l'exercice.

Le revenu récurrent mensuel (MRR [3] ) est passé de 2,999 M€ en janvier 2026 à 3,135 M€ en avril 2026, soit une hausse séquentielle de +5%. Sur un an, le MRR progresse désormais de +16%. Le MRR en avril 2026 représente un revenu annuel récurrent (ARR) de 37,6 M€.

NAB Show 2026

À l'occasion du NAB Show 2026, qui se déroule du 18 au 22 avril 2026, Ateme mettra en avant la manière dont l'IA et l'IA générative transforment la diffusion vidéo et les opérations, permettant aux clients de gagner en efficacité tout en renforçant l'engagement de leurs audiences. Ateme présentera des innovations pilotées par l'IA couvrant le traitement de contenu et les opérations médias, incluant la création automatisée de contenu, des fonctionnalités d'accessibilité et des analyses en temps réel.

Ces démonstrations illustrent la stratégie d'Ateme visant à faire de l'IA un levier clé de productivité, de scalabilité et de création de valeur à long terme pour les acteurs des médias.

Accompagner la transformation de l'industrie vidéo

Au-delà du NAB, Ateme continue d'accompagner la transformation globale de l'industrie des médias, en permettant à ses clients de proposer des expériences premium live et de nouvelle génération. Cela inclut des chaînes de traitement vidéo à ultra-faible latence pour les grands événements sportifs en direct, la distribution à grande échelle d'événements Esport, ou encore des expériences immersives développées via des partenariats stratégiques tel que celui avec NVIDIA , notamment sur Apple Vision Pro (lire le communiqué de presse : Ateme lance de nouveaux workflows optimisés par NVIDIA RTX PRO pour Apple Immersive sur Apple Vision Pro ).

Ateme accompagne ainsi ses clients dans leur évolution vers des modèles de diffusion vidéo plus flexibles, plus efficaces et pérennes dans le temps.

Confirmation des objectifs financiers

Ateme renoue avec une croissance à deux chiffres, tant sur le chiffre d'affaires (+14 % à données comparables) que sur le MRR (+16 % sur un an).

La dynamique actuelle observée auprès de grandes plateformes de streaming et dans l'industrie du sport constituera un levier clé pour soutenir la progression significative des résultats en 2026, en phase avec les objectifs moyen terme fixés pour 2027 :

Un EBITDA de 22 M€ ;

Un revenu récurrent mensuel (MRR) de 4 M€.

Michel Artières, Président - Directeur général d'Ateme, déclare : "L'excellent travail accompli en 2025 a pleinement permis de repositionner Ateme sur la trajectoire de ses objectifs 2027. Aujourd'hui, une croissance soutenue est au rendez-vous, y compris au niveau de la base de revenus récurrents, et notre réputation d'excellence et d'innovation n'a jamais été aussi forte. Nous sommes impatients de démontrer, lors du NAB Show à Las Vegas, comment Ateme continuera à accompagner ses clients pour innover et captiver toujours plus leurs audiences."

Prochains événements :

19 mai 2026 : Tech Day Ateme 2026

22 mai 2026 : Assemblée générale

16 juillet 2026 : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

[1] A taux de change et périmètre constants

[2] Le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

[3] le revenu récurrent mensuel (MRR) se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).