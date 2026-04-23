Atari transfère son siège au Luxembourg via transformation transfrontalière, actions maintenues sur Euronext Growth Paris

* Atari lance une transformation transfrontalière visant à transférer son siège de Paris vers Luxembourg, sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois. * Opération structurée avec capital social maintenu à 5 592 633,74 euros ; prise d’effet à la date du constat du notaire luxembourgeois, avec alignement juridique, fiscal, comptable. * Cotation des actions ordinaires maintenue sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l’impact du regroupement annoncé le 16 mars 2026 (200 anciennes actions à 0,01 euro contre 1 nouvelle à 2 euros). * Droit de retrait prévu pour certains actionnaires au prix de 0,12 euro par action avant regroupement, soit 0,24 euro après regroupement, sur base de la moyenne pondérée des 20 jours précédant le 17 février 2026. * Atari indique que la transformation n’aura pas d’effet sur l’emploi ; 1 salarié permanent en France au 1er janvier 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Atari SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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