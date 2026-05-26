Atari signe son meilleur exercice depuis 10 ans

L'éditeur de jeux vidéo coté à Paris a dévoilé ses revenus préliminaires pour l'exercice clos fin mars 2026. Porté par une croissance organique robuste et des acquisitions stratégiques, le groupe a renoué avec la rentabilité opérationnelle.

Pour l'ensemble de l'exercice, Atari anticipe un chiffre d'affaires brut de 51 millions de dollars, soit une progression organique de près de 40 % sur un an. En intégrant la contribution attendue de l'éditeur Thunderful, les revenus globaux devraient bondir de 79 % pour s'établir à environ 64 millions de dollars.

Ce volume d'affaires, le plus élevé enregistré par le groupe depuis plus d'une décennie, devrait se traduire par une double bonne nouvelle : le retour à un résultat opérationnel positif et la génération d'un flux de trésorerie opérationnel positif sur l'ensemble de l'exercice.

Cette performance est liée à la stratégie axée sur l'exploitation de licences nostalgiques et à la multiplication des sorties.

Ambitions 2027

Pour l'exercice fiscal 2027, Atari compte maintenir sa feuille de route axée sur l'univers du "rétro-gaming" tout en approfondissant l'intégration opérationnelle de ses récentes acquisitions. Le groupe continuera d'étudier de manière sélective des opportunités d'acquisitions de propriété intellectuelle ou de prises de participations minoritaires ciblées.