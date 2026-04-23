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Atari publie présentation pour assemblée générale mixte du 27 mai 2026
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 09:13

* Atari publie formulaire unique de vote par correspondance pour assemblée générale mixte, avec options présence, procuration au président, procuration à mandataire, vote postal. * Actionnaires appelés à se prononcer sur 50 résolutions numérotées, avec choix « oui », « non » ou « abstention » pour chacune. * En cas d’amendements ou de résolutions nouvelles en séance, instruction par défaut fixée à un vote « non », sauf option expresse pour abstention ou délégation de vote. * Capital social indiqué à 5 592 633,74 euros. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Atari SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/B65D099C2C9782A4FFEDD778E15EB7EA2C7F4D7E

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