Atari: l'acquisition de Digital Eclipse est déjà bouclée

(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo Atari a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de l'américain Digital Eclipse, moins d'une semaine après avoir officialisé l'opération pour un montant de 6,3 millions de dollars.



Le rachat de Digital Eclipse, un développeur californien créé en 1992 et désormais spécialisé dans la numérisation de 'classiques' des jeux vidéo, doit lui permettre d'accroître ses capacités de production et de mettre la main sur une nouvelle technologie propriétaire.



La transaction étant financée partiellement par titres, les actionnaires de Digital Eclipse détiendront 4,6% du capital d'Atari, sachant que la très grande majorité d'entre eux se sont engagés à conserver leurs actions pendant une durée d'au moins un an.





