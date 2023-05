Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari: finalise l'acquisition de Nightdive Studios information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) - Atari annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition annoncée le 22 mars 2023, de Nightdive Studios, une société de développement et d'édition de jeux vidéo basée à Vancouver, dans l'état de Washington, aux États-Unis.



Cette acquisition permettra à Atari d'enrichir son large portefeuille de droits de propriété intellectuelle, et d'utiliser les capacités d'édition et la technologie propriétaire de Nightdive dans le cadre de sa stratégie de croissance ciblée sur les jeux rétro.



' Le soutien d'Atari va nous permettre de développer notre activité et d'élargir notre champ d'action ', déclare Stephen Kick, directeur général de Nightdive.



Wade Rosen, directeur général d'Atari, ajoute: 'Nightdive dispose d'une équipe particulièrement talentueuse qui mérite sa réputation de leaders dans le domaine des jeux retro. Je suis convaincu que nous contribuerons à leur réussite. '



Le prix d'achat de Nightdive se compose d'un montant initial de 9,5 millions de dollars payé en numéraire pour 4,5 millions de dollars et en actions nouvelles Atari pour 5,0 millions de dollars, ainsi que d'un complément de prix d'un montant maximal de 10 millions de dollars, en numéraire au cours des trois prochaines années, en fonction des performances futures de Nightdive.





Valeurs associées ATARI Euronext Paris +0.90%