Atara augmente en raison d'un plan de licenciement

7 octobre - ** Les actions du développeur de thérapies cellulaires Atara ATRA.O augmentent de 5,1 % à 14,69 $, leur plus haut niveau depuis plus de huit mois

** La société va licencier 29% de son personnel et conserver une quinzaine d'employés

** ATRA prévoit d'achever les réductions d'ici janvier 2026

** La société s'attend à des coûts de licenciement d'environ 1,3 million de dollars liés aux indemnités de départ et autres avantages

** La société indique que d'autres charges pourraient survenir en fonction des événements liés aux licenciements

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~10 % depuis le début de l'année