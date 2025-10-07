 Aller au contenu principal
Atara augmente en raison d'un plan de licenciement
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du développeur de thérapies cellulaires Atara ATRA.O augmentent de 5,1 % à 14,69 $, leur plus haut niveau depuis plus de huit mois

** La société va licencier 29% de son personnel et conserver une quinzaine d'employés

** ATRA prévoit d'achever les réductions d'ici janvier 2026

** La société s'attend à des coûts de licenciement d'environ 1,3 million de dollars liés aux indemnités de départ et autres avantages

** La société indique que d'autres charges pourraient survenir en fonction des événements liés aux licenciements

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~10 % depuis le début de l'année

