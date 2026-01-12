ATALCO obtient un investissement des États-Unis et de la filiale Pinnacle pour augmenter sa production d'alumine et de gallium

Atlantic Alumina Company a déclaré que le gouvernement américain et une filiale de Pinnacle Asset Management ont investi plus de 450 millions de dollars dans le producteur d'alumine afin d'augmenter la production nationale et de construire le premier circuit de production primaire de gallium à grande échelle du pays.

Le ministère américain de la Guerre a investi 150 millions de dollars en actions privilégiées, tandis que la filiale de Pinnacle, Concord Resources Holdings, a investi plus de 300 millions de dollars en capitaux privés, a déclaré Atlantic Alumina, ou ATALCO, lundi.

L'administration Trump a intensifié ses efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minerais essentiels, notamment en faisant passer une partie du soutien fédéral des subventions aux participations directes, Washington cherchant à réduire la dépendance à l'égard de la Chine, leader du marché.

ATALCO mettra en place le circuit de production primaire de gallium à Gramercy, en Louisiane, a indiqué l'entreprise, le partenariat visant à renforcer l'approvisionnement national en minéraux critiques pour l'aérospatiale, la défense, les semi-conducteurs et les technologies de l'énergie.

Le site de Gramercy fournit de l'alumine de qualité fonderie depuis 1959. Le gallium primaire est récupéré à partir du minerai d'alumine.

ATALCO prévoit de porter sa production à plus d'un million de tonnes d'alumine par an et de produire jusqu'à 50 tonnes de gallium par an.