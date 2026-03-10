AtaiBeckley grimpe en Bourse alors que son médicament contre la dépression passe en phase finale d'essais

10 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments AtaiBeckley ATAI.O augmentent de 1,29% à 3,94 dollars avant-Bourse

** La société déclare que son médicament expérimental contre la dépression BPL-003 entrera en phase finale d'essais au deuxième trimestre 2026 après avoir reçu des commentaires positifs de la FDA

** Le BPL-003 est destiné aux dépressions résistantes aux traitements, une forme sévère de la maladie où les thérapies courantes ne fonctionnent pas

** Le médicament en spray nasal a montré un bénéfice rapide et durable dans une étude de phase intermédiaire, avec des effets observés en deux jours et pouvant durer jusqu'à huit semaines

** Deux prochains essais de 12 semaines, plus une extension d'un an, testeront le médicament contre un placebo - ATAI

** La société réaffirme sa marge de manœuvre en matière de liquidités jusqu'au début de 2029 et fait état de progrès concernant le médicament contre l'anxiété EMP-01 et le médicament contre la dépression VLS-01

** ATAI a été multiplié par trois en 2025