AtaiBeckley flambe, Berenberg voit un potentiel de hausse de 250%
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:38
Dans cette dernière, la banque privée allemande estime que le titre représente une opportunité d'investissement convaincante. Les analystes ont confirmé leur recommandation à l'achat et on relevé leur objectif de cours de 13 à 14 euros, estimant que le titre dispose d'un potentiel de hausse de 250%.
Pour Berenberg, la société de biotechnologie au stade clinique dédiée aux traitements de santé mentale à action rapide, durables et pratiques disposent de plusieurs catalyseurs haussiers.
D'une part, le président Donald Trump a signé samedi dernier un décret intitulé "accélérer les traitements médicaux pour les maladies mentales graves". Dans ce dernier, il enjoint au gouvernement fédéral d'accélérer le développement de certains traitements. D'autre part, les analystes jugent que le Spravato de Johnson & Johnson pour lutter contre la dépression résistante au traitement dispose d'une forte dynamique commerciale, ce qui est de bon augure pour le BPL-003 d'AtaiBerckley qui dispose, selon Berenberg, de plusieurs avantages potentiels par rapport à son concurrent de J&J. Une dose unique de BPL-033 a permis une amélioration rapide des symptômes en deux jours, maintenue tout au long de la période en aveugle de huit semaines. L'entrée en phase 3 est prévue pour le premier semestre de cette année.
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