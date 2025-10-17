 Aller au contenu principal
Atai Life Sciences progresse après une émission d'actions de 130 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre -

** Les actions cotées en bourse d'Atai Life Sciences

ATAI.O ont augmenté de 7 % à 5,86 $ au début de vendredi, après que la société a augmenté ses capitaux propres

** La société biopharmaceutique basée aux Pays-Bas a annoncé jeudi en fin de journée () le prix de ~23,7 millions d'actions à 5,48 $ pour un produit brut de 130 millions de dollars

** Le prix de l'offre correspond à celui des actions d'ATAI à la dernière clôture. Elles ont chuté d'environ 8% jeudi

** Après la cloche, jeudi, Atai et Beckley Psytech, basée à Oxford, au Royaume-Uni, ont déclaré () que la FDA américaine avait accordé à leur médicament expérimental contre la dépression, BPL-003, la désignation de "thérapie révolutionnaire"

** Cette désignation vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** Atai

prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer le développement clinique des candidats-médicaments/programmes, entre autres objectifs

** La société a environ 214,3 millions d'actions en circulation

*la société a environ 214,3 millions d'actions en circulation * Jefferies est le chef de file de l'offre, rejoint par Berenberg en tant que chef de file passif

** En juin, Atai a annoncé une fusion de 390 millions de dollars () avec

** Avec l'opération de vendredi, les actions d'ATAI cotées aux États-Unis ont quadruplé au cours des six derniers mois

Valeurs associées

ATAI LF SCI
6,4500 USD NASDAQ +17,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

