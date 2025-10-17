Atai Life Sciences progresse après une émission d'actions de 130 millions de dollars

17 octobre -

** Les actions cotées en bourse d'Atai Life Sciences

ATAI.O ont augmenté de 7 % à 5,86 $ au début de vendredi, après que la société a augmenté ses capitaux propres

** La société biopharmaceutique basée aux Pays-Bas a annoncé jeudi en fin de journée () le prix de ~23,7 millions d'actions à 5,48 $ pour un produit brut de 130 millions de dollars

** Le prix de l'offre correspond à celui des actions d'ATAI à la dernière clôture. Elles ont chuté d'environ 8% jeudi

** Après la cloche, jeudi, Atai et Beckley Psytech, basée à Oxford, au Royaume-Uni, ont déclaré () que la FDA américaine avait accordé à leur médicament expérimental contre la dépression, BPL-003, la désignation de "thérapie révolutionnaire"

** Cette désignation vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** Atai

prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer le développement clinique des candidats-médicaments/programmes, entre autres objectifs

*la société a environ 214,3 millions d'actions en circulation * Jefferies est le chef de file de l'offre, rejoint par Berenberg en tant que chef de file passif

** En juin, Atai a annoncé une fusion de 390 millions de dollars () avec

** Avec l'opération de vendredi, les actions d'ATAI cotées aux États-Unis ont quadruplé au cours des six derniers mois