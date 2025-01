AT&T: stabilité du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - AT&T publie un BPA ajusté de 0,54 dollar au titre des trois derniers mois de 2024, stable en comparaison annuelle et supérieur aux attentes des analystes, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 10,8 milliards de dollars, contre 10,6 milliards au quatrième trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,9% à 32,3 milliards de dollars, les hausses de revenus en services et équipement mobiles et en services fixes grand public, ayant plus que compensé les baisses en services fixes entreprises et au Mexique.



L'opérateur télécoms revendique notamment des revenus des services mobiles en croissance de 3,3% à 16,6 milliards de dollars, ainsi que des revenus des services haut-débit grand public en progression de 7,8% à 2,9 milliards.



Ayant atteint tous ses objectifs financiers pour 2024, AT&T réitère ceux pour 2025 et à long terme, parmi lesquels un BPA ajusté (hors DIRECTV) de 1,97 à 2,07 dollar et une croissance de l'EBITDA ajusté de 3% ou plus pour l'exercice qui commence.





Valeurs associées AT&T 22,71 USD NYSE +0,75%