AT&T signe un contrat de plus de 3 milliards de dollars avec Corning dans le domaine de la fibre optique, alors que la demande en données explose

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AT&T T.N a annoncé mardi avoir signé un contrat pluriannuel d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars avec Corning GLW.N pour l'achat de fibre optique et de câbles, alors que le géant des télécommunications étend son réseau afin de répondre à la demande croissante en données.

L'action Corning a progressé de 3,3 % en pré-ouverture.

Le déploiement des réseaux de fibre optique est devenu un secteur de croissance essentiel pour l’industrie des télécommunications, à mesure que le marché du sans-fil arrive à maturité et que l’utilisation d’Internet explose.

La demande croissante de services gourmands en données, notamment les charges de travail liées à l’IA, le cloud computing et les appareils connectés, accroît le besoin de réseaux de fibre optique plus rapides, plus résilients et plus évolutifs.

« Un foyer abonné à AT&T Fiber utilise désormais en moyenne plus d’un téraoctet par mois, soit cinq fois plus qu’en 2016. Et ce chiffre devrait continuer à grimper », a déclaré AT&T.

La fibre optique est également considérée comme un élément essentiel pour les opérateurs de télécommunications, car elle permet de transporter rapidement des données pour des services allant des appels vidéo et du streaming de films aux outils d’IA.

L'entreprise prévoit d'atteindre les 60 millions de sites é s par la fibre optique d'ici la fin de la décennie, dans le cadre de son programme d'expansion des infrastructures de plusieurs milliards de dollars.

Son acquisition, pour 5,75 milliards de dollars, de l'activité fibre optique de Lumen a encore élargi sa couverture fibre. L'entreprise s'est engagée à investir plus de 250 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer l'infrastructure de connectivité aux États-Unis.