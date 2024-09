AT&T signe un accord pluriannuel avec Nokia

(AOF) - Nokia a signé un accord pluriannuel avec AT&T pour le déploiement d'une technologie d'accès par fibre optique de nouvelle génération. Dans le cadre de cet accord, Nokia fournira ses plateformes Lightspan MF et Altiplano pour soutenir l'un des plus grands réseaux de fibre optique au monde. L'accord de cinq ans comprendra des mises à niveau du réseau de fibres optiques pour l'empreinte actuelle d'AT&T et des technologies de fibres optiques de la prochaine génération pour les futures expansions du réseau, et il est conforme à la norme Build America, Buy America.

Grâce aux solutions fibre de Nokia, AT&T peut rapidement mettre en place un réseau, capable de répondre à la demande croissante de capacité et de services à large bande améliorés.