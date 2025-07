AT&T: satisfait du vote du One Big Beautiful Bill Act information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Réagissant à l'adoption du 'One Big Beautiful Bill Act' par le Congrès jeudi, AT&T indique prévoir de 'construire plus rapidement une infrastructure de fibre optique grâce aux politiques favorables à l'investissement'.



L'opérateur télécoms prévoit d'investir plus rapidement dans les réseaux de nouvelle génération après la signature du projet de loi, augmentant ainsi son investissement d'un million d'emplacements supplémentaires par an à partir de 2026.



'Ce projet de loi crée également un pipeline de spectre à bande moyenne qui aidera à répondre à la demande croissante des consommateurs et à maintenir la compétitivité technologique des États-Unis par rapport à d'autres pays', ajoute AT&T.



Il prévoit de fournir une mise à jour sur l'impact attendu de la loi One Big Beautiful Bill sur ses perspectives financières à long terme et ses plans d'allocation de capital pour 2025 et à long terme lors de sa prochaine publication trimestrielle.





Valeurs associées AT&T 28,320 USD NYSE +0,04%