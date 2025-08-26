AT&T: rachat de licences de spectre à EchoStar
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 13:15
Il acquerra environ 50 MHz de spectre à bande basse et moyenne, couvrant pratiquement tous les marchés des États-Unis et le positionnant pour 'maintenir son leadership à long terme dans la connectivité avancée à travers la 5G et la fibre'.
La transaction alimentera une croissance à long terme améliorée et efficace en capital en accélérant la capacité d'AT&T à gagner des abonnés convergents avec des services sans fil 5G et Internet résidentiels dans un plus grand nombre de lieux.
AT&T et EchoStar ont également convenu d'améliorer leur entente de services de réseau de gros à long terme, permettant à EchoStar d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile.
Valeurs associées
|28,740 USD
|NYSE
|-0,02%
A lire aussi
-
Une émissaire américaine, Morgan Ortagus, a affirmé mardi à Beyrouth que les autorités libanaises devaient à présent traduire "en actes" leur décision de désarmer le Hezbollah pro-iranien. "Nous avons tous été fortement encouragés par la décision historique du ... Lire la suite
-
par Laura Matthews La valeur boursière de Nvidia pourrait enregistrer une variation d'environ 260 milliards de dollars, à la hausse ou à la baisse selon la teneur des résultats que le géant des semi-conducteurs publiera mercredi, selon les données du marché américain ... Lire la suite
-
Le gouvernement australien a annoncé mardi expulser l'ambassadeur d'Iran à Canberra, accusant le pays d'être impliqué dans des attaques antisémites à Melbourne et à Sydney, une première en Australie depuis la Seconde Guerre mondiale. Canberra a également suspendu ... Lire la suite
-
Comme son père avant lui, Watheq Abbas fait paître depuis 15 ans ses buffles dans les marais du sud de l'Irak. Mais la sécheresse, qui décime les troupeaux, menace désormais un mode de vie plurimillénaire, hérité de l'antique Mésopotamie. "Il n'y a plus d'eau, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer