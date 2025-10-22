AT&T progresse après avoir dépassé les estimations concernant le nombre d'abonnés aux services sans fil au troisième trimestre

22 octobre - ** Les actions de la société de télécommunications AT&T T.N augmentent de 2,1 % à 26,6 $ avant le marché

** AT&T a ajouté 405 000 abonnés mensuels sans fil payant leur facture au troisième trimestre, dépassant les attentes de 334 100 ajouts, selon FactSet

** AT&T affiche un bénéfice par action ajusté de 54 cents au troisième trimestre, largement en ligne avec les estimations de 53 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le flux de trésorerie disponible du troisième trimestre s'élève à 4,9 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,65 milliards de dollars

** Revenus de 30,7 milliards de dollars au troisième trimestre, inférieurs aux estimations de 30,87 milliards de dollars

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a gagné ~14% depuis le début de l'année