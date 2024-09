Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AT&T: prépare l'extension de son réseau fibre aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - AT&T annonce une expansion de son réseau de fibre pour desservir davantage de foyers et de lieux aux États-Unis.



Pour accroître sa couverture fibre, AT&T adopte divers modèles économiquement attrayants en complément de son réseau de fibre organique en expansion.



Ces modèles incluent : la coentreprise Gigapower avec BlackRock, via un fonds géré par son activité Diversified Infrastructure, des accords d'accès ouvert commercial et des partenariats public-privé soutenus par des financements fédéraux via des programmes comme BEAD.



AT&T dessert déjà plus de 8,8 millions de clients en fibre et couvre plus de 28 millions de sites.



AT&T prévoit d'élargir Gigapower et d'explorer de nouvelles zones de croissance.



' Nous observons des rendements croissants et visons de nouvelles zones pour répondre à la demande de services sans fil et de haut débit d'un seul fournisseur ', a déclaré John Stankey, directeur d'AT&T.





