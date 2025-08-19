 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AT&T nomme Kelly Grier au conseil d'administration
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 12:55

(Zonebourse.com) - AT&T annonce l'élection de Kelly Grier à son conseil d'administration, à compter du 1er septembre. Elle siégera au sein du comité des ressources humaines ainsi que du comité de développement et finance. Scott Ford quittera le conseil à la même date après 13 ans de service.

Kelly Grier a exercé pendant plus de 30 ans chez Ernst & Young LLP, dont elle fut présidente États-Unis et associée directrice Amériques. Elle y a occupé plusieurs postes de direction aux États-Unis et à l'international.

'Son expertise financière et son leadership constituent un atout précieux alors que nous poursuivons notre transformation' a commenté John Stankey, directeur général et président du conseil d'administration d'AT&T.

Valeurs associées

AT&T
28,915 USD NYSE +0,10%
