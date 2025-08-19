AT&T nomme Kelly Grier au conseil d'administration
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 12:55
Kelly Grier a exercé pendant plus de 30 ans chez Ernst & Young LLP, dont elle fut présidente États-Unis et associée directrice Amériques. Elle y a occupé plusieurs postes de direction aux États-Unis et à l'international.
'Son expertise financière et son leadership constituent un atout précieux alors que nous poursuivons notre transformation' a commenté John Stankey, directeur général et président du conseil d'administration d'AT&T.
Valeurs associées
|28,915 USD
|NYSE
|+0,10%
A lire aussi
-
Secouristes et voisins s'activent mardi à extraire les dizaines de corps toujours prisonniers des décombres au Pakistan, où près d'une semaine de pluies torrentielles a fait quasiment 400 morts et où la mousson va encore s'intensifier. Mardi, à la télévision nationale, ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi, qu'il était "prêt" à une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion russe de son pays qui se poursuit depuis plus de trois ans.
-
La Suisse offrira "l'immunité" au président russe Vladimir Poutine, malgré son inculpation devant la Cour pénale internationale, à condition qu'il vienne "pour une conférence de paix", assure le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis. SONORE
-
La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada "est terminée", a annoncé tôt mardi le syndicat du personnel de bord, évoquant "une entente de principe" après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne, qui confirme reprendre progressivement ses opérations. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer