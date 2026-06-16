AT&T nomme Jennifer Biry au poste de directrice financière à compter de 2027 ; M. Desroches prendra sa retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

L'opérateur de télécommunications AT&T T.N a annoncé mardi que Pascal Desroches quitterait ses fonctions de directeur financier à la fin de l'année 2026 et que Jennifer Biry lui succéderait. Voici plus de détails:

* Jennifer Biry, ancienne directrice financière de McAfee, devrait devenir directrice financière d'AT&T début 2027, selon un communiqué de la société.

* Mme Biry a été nommée directrice financière adjointe d'AT&T lundi.

* Elle occupe depuis 1999 des postes de direction chez AT&T dans les domaines de la finance, des ventes et de la stratégie.

* Elle a également occupé le poste de directrice financière de WarnerMedia de 2020 à 2022, alors que cette société faisait partie du groupe AT&T

* M. Desroches, dont le départ à la retraite prendra effet le 31 décembre, a rejoint AT&T en 2021, où il a mené des réductions de coûts, une simplification du bilan ainsi que d’importants investissements dans la 5G et la fibre optique