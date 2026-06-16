 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AT&T nomme Jennifer Biry au poste de directrice financière à compter de 2027 ; M. Desroches prendra sa retraite
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

L'opérateur de télécommunications AT&T T.N a annoncé mardi que Pascal Desroches quitterait ses fonctions de directeur financier à la fin de l'année 2026 et que Jennifer Biry lui succéderait. Voici plus de détails:

* Jennifer Biry, ancienne directrice financière de McAfee, devrait devenir directrice financière d'AT&T début 2027, selon un communiqué de la société.

* Mme Biry a été nommée directrice financière adjointe d'AT&T lundi.

* Elle occupe depuis 1999 des postes de direction chez AT&T dans les domaines de la finance, des ventes et de la stratégie.

* Elle a également occupé le poste de directrice financière de WarnerMedia de 2020 à 2022, alors que cette société faisait partie du groupe AT&T

* M. Desroches, dont le départ à la retraite prendra effet le 31 décembre, a rejoint AT&T en 2021, où il a mené des réductions de coûts, une simplification du bilan ainsi que d’importants investissements dans la 5G et la fibre optique

Valeurs associées

AT&T
23,160 USD NYSE -0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,4 -4,75%
SPACEX
201,8 +4,83%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
Or
4 332,01 +0,02%
TOTALENERGIES
73,05 +0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank