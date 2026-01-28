 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AT&T mise sur la fibre optique et le spectre radioélectrique pour réaliser un bénéfice annuel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2)

AT&T a prévu un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché mercredi, sur les paris que l'expansion de son réseau sans fil et de fibre permettrait à l'opérateur américain d'exploiter la demande croissante de la 5G et de l'internet à haut débit.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges avant bourse.

La prévision haussière repose sur la poussée de l'infrastructure d'AT&T T.N , ancrée par deux transactions majeures - un achat de près de 6 milliards de dollars de l'activité de fibre optique grand public de Lumen et une acquisition de 23 milliards de dollars des licences de spectre d'EchoStar .

Ces opérations devraient être conclues au début de l'année et aider AT&T à attirer les clients de ses rivaux grâce à des vitesses d'Internet plus rapides et à une meilleure couverture mobile, en capitalisant sur la demande de haut débit à mesure que le travail à distance, la diffusion en continu et les appareils connectés augmentent la consommation de données.

La société a déclaré que 42% des foyers équipés de fibre optique se sont également inscrits à son service mobile 5G, attirés par les réductions accordées pour le regroupement des services.

AT&T a déclaré qu'il s'attendait à ce que le flux de trésorerie disponible en 2028 soit supérieur à 21 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 19,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

AT&T, basé au Texas, a ajouté 283 000 clients à la fibre optique au quatrième trimestre, soit plus que les 272 320 attendus par les analystes de Visible Alpha.

À partir du premier trimestre, AT&T réorganisera son reporting en trois segments, le nouveau segment de connectivité avancée couvrant les services nationaux 5G et fibre qui représentaient environ 90% des revenus de 2025.

Les deux autres segments sont l'héritage, qui comprend les services de voix et de données basés sur le cuivre, et l'Amérique latine, qui représente les opérations sans fil de l'entreprise au Mexique.

AT&T a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice ajusté se situe entre 2,25 et 2,35 dollars par action en 2026, ce qui est supérieur aux estimations de 2,21 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a ajouté 421 000 abonnés mensuels nets à la téléphonie sans fil au quatrième trimestre, alors que les analystes de Visible Alpha s'attendaient à 421 510 ajouts.

Valeurs associées

AT&T
22,965 USD NYSE -2,11%
ECHOSTAR RG-A
125,7300 USD NASDAQ +5,02%
LUMEN TECH
9,295 USD NYSE +7,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:10 

    Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la ... Lire la suite

  • ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )
    Bpifrance se désengage de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 14:03 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi avoir cédé ses parts de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont Neuf, une des compagnies de croisière sur la Seine, dans laquelle elle avait investi en 2016. Aux côtés du fonds privé UI Investissement, ... Lire la suite

  • Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:00 

    La Réserve fédérale s’apprête à maintenir ses taux inchangés, confirmant une phase d’attentisme malgré les pressions politiques croissantes. Avec une économie américaine résiliente et des tensions ouvertes avec la Maison-Blanche, chaque décision de la Fed devient ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC
    information fournie par Zonebourse 28.01.2026 13:45 

    Atos annonce être positionné "Best in Class" dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025, rapport établi par le PAC, société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques. Dans son rapport, PAC souligne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank