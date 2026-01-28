AT&T mise sur la fibre optique et le spectre radioélectrique pour réaliser un bénéfice annuel supérieur aux prévisions

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2)

AT&T a prévu un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché mercredi, sur les paris que l'expansion de son réseau sans fil et de fibre permettrait à l'opérateur américain d'exploiter la demande croissante de la 5G et de l'internet à haut débit.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges avant bourse.

La prévision haussière repose sur la poussée de l'infrastructure d'AT&T T.N , ancrée par deux transactions majeures - un achat de près de 6 milliards de dollars de l'activité de fibre optique grand public de Lumen et une acquisition de 23 milliards de dollars des licences de spectre d'EchoStar .

Ces opérations devraient être conclues au début de l'année et aider AT&T à attirer les clients de ses rivaux grâce à des vitesses d'Internet plus rapides et à une meilleure couverture mobile, en capitalisant sur la demande de haut débit à mesure que le travail à distance, la diffusion en continu et les appareils connectés augmentent la consommation de données.

La société a déclaré que 42% des foyers équipés de fibre optique se sont également inscrits à son service mobile 5G, attirés par les réductions accordées pour le regroupement des services.

AT&T a déclaré qu'il s'attendait à ce que le flux de trésorerie disponible en 2028 soit supérieur à 21 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 19,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

AT&T, basé au Texas, a ajouté 283 000 clients à la fibre optique au quatrième trimestre, soit plus que les 272 320 attendus par les analystes de Visible Alpha.

À partir du premier trimestre, AT&T réorganisera son reporting en trois segments, le nouveau segment de connectivité avancée couvrant les services nationaux 5G et fibre qui représentaient environ 90% des revenus de 2025.

Les deux autres segments sont l'héritage, qui comprend les services de voix et de données basés sur le cuivre, et l'Amérique latine, qui représente les opérations sans fil de l'entreprise au Mexique.

AT&T a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice ajusté se situe entre 2,25 et 2,35 dollars par action en 2026, ce qui est supérieur aux estimations de 2,21 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a ajouté 421 000 abonnés mensuels nets à la téléphonie sans fil au quatrième trimestre, alors que les analystes de Visible Alpha s'attendaient à 421 510 ajouts.