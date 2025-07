AT&T : les signaux sont au vert

(AOF) - AT&T a dépassé les estimations au deuxième trimestre. L'opérateur télécoms a déclaré un bpa de 54 cents, contre 51 cents attendus. L’Ebitda ajusté s’est élevé à 11,7 milliards de dollars, contre 11,3 milliards un an plus tôt à la même période. Le free cash-flow s'est accru de 10% à 4,4 milliards pour des revenus en hausse de 3,5% à 30,8 milliards (contre 30,50 milliards attendus). Pour l'exercice en cours, AT&T vise un BPA ajusté de 1,97 à 2,07 dollars et une croissance de l'Ebitda ajusté de 3% ou plus.

AOF - EN SAVOIR PLUS