AT&T: légère hausse du BPA au 2e trimestre

(Zonebourse.com) - AT&T dévoile un BPA ajusté de 0,54 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, à peu près conforme aux attentes des analystes, et en légère hausse par rapport à son niveau de 0,51 dollar affiché un an auparavant.



L'opérateur télécoms a réalisé un EBITDA ajusté de 11,7 milliards de dollars, contre 11,3 milliards au deuxième trimestre 2024, ainsi qu'un free cash-flow accru de 10% à 4,4 milliards pour des revenus en croissance de 3,5% à 30,8 milliards.



Cette hausse s'explique par celle des revenus mobilité et services fixes grand public, en partie contrebalancée par les baisses dans les services fixes aux entreprises et au Mexique, qui comprenaient une incidence défavorable des changes.



Pour l'ensemble de 2025, AT&T vise un BPA ajusté de 1,97 à 2,07 dollars, une croissance de l'EBITDA ajusté de 3% ou plus, et une croissance de son chiffre d'affaires des services 'dans le bas de la plage à un seul chiffre'.





