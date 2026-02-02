AT&T finalise l'acquisition de l'activité fibre de masse de Lumen
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 13:12
"Grâce à cette acquisition, plus d'un million d'abonnés à la fibre dans de nouvelles grandes métropoles comme Denver, Seattle et Salt Lake City sont désormais de nouveaux clients d'AT&T", souligne l'opérateur télécoms.
Pour rappel, AT&T avait fait part d'un accord en vue de cette acquisition au mois de mai 2025, opération destinée à "offrir à des millions d'autres Américains une expérience simple, fluide et fiable sur laquelle ils peuvent compter".
"Cette transaction vise à stimuler l'investissement, à étendre la connectivité de classe mondiale aux Etats-Unis, à créer de nouveaux emplois et à rendre l'accès Internet haut débit par fibre optique accessible à des millions d'Américains", expliquait-il alors.
Valeurs associées
|26,220 USD
|NYSE
|+4,44%
