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AT&T en baisse malgré une meilleure performance au premier trimestre, en raison de la faiblesse générale des valeurs télécoms
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications AT&T T.N en baisse de 2,4 % à 25,28 $ malgré une amélioration au premier trimestre, dans le contexte d'une baisse plus générale des actions de télécommunications aux États-Unis

** Les actions du secteur des télécommunications ont baissé après l'annonce de négociations en vue d'une fusion entre Deutsche Telekom DTEGn.DE et T-Mobile TMUS.O .

** Une fusion entre DTEGn et TMUS, si elle se réalise, pourrait créer un géant des télécommunications avec une capitalisation boursière de près de 300 milliards de dollars et plus de 200 millions d'abonnés mobiles combinés

** T-Mobile en baisse de 4,7%, Verizon VZ.N en baisse de 1,5%

** AT&T affiche un bénéfice par action ajusté de 0,57 $ au 1er trimestre , supérieur à l'estimation moyenne des analystes (0,55 $); le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 31,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes (321,25 $) - Données compilées par le LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires est due à l'augmentation des revenus des services sans fil et des services de fibre optique, y compris les contributions des clients de fibre optique acquis par Lumen

** La société a déclaré qu'elle avait ajouté plus d'abonnés sans fil au premier trimestre que prévu

** En incluant les mouvements de la séance, AT&T est en hausse de 1,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AT&T
25,470 USD NYSE -1,58%
DEUTSCHE TELEKOM
27,420 EUR XETRA -4,76%
T-MOBILE US
188,3600 USD NASDAQ -3,60%
VERIZON COMM
45,805 USD NYSE -1,03%
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