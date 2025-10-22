AT&T dépasse ses prévisions de ventes d'abonnés grâce aux forfaits et aux promotions sur l'iPhone

AT&T T.N a recruté plus d'abonnés que prévu au troisième trimestre, grâce à des offres groupées et à des promotions importantes autour du dernier lancement de l'iPhone, qui lui ont permis d'attirer davantage de clients sur un marché très concurrentiel.

Le trimestre qui s'est achevé en septembre est une période critique pour les opérateurs de téléphonie mobile américains, la concurrence atteignant son paroxysme lors du lancement annuel de l'iPhone par Apple AAPL.O .

Comme tous les autres opérateurs, AT&T a également mis en place des promotions lucratives pour l'iPhone 17 afin de fidéliser de nouveaux abonnés et d'encourager les utilisateurs existants à passer à des forfaits plus onéreux.

Selon FactSet, AT&T a recruté 405 000 nouveaux abonnés mensuels à ses services sans fil, alors que les prévisions tablaient sur 334 100 nouveaux abonnés.

En regroupant les services sans fil et à large bande par fibre optique moyennant une réduction, AT&T a encouragé un plus grand nombre de clients à souscrire à plusieurs offres et a réduit le nombre de départs de clients. Plus de 41 % des foyers équipés de fibre optique ont également opté pour des forfaits mobiles.

L'attention des investisseurs s'est également portée sur les récentes mesures stratégiques prises par l'entreprise pour renforcer les capacités de son réseau. AT&T a récemment annoncé un accord historique de 23 milliards de dollars pour l'acquisition de licences de spectre sans fil auprès d'EchoStar

SATS.O .

Au troisième trimestre, les recettes tirées de l'équipement ont augmenté de 6,1 %, grâce à l'augmentation des ventes de téléphones. Les coûts d'exploitation de l'unité de mobilité ont augmenté de 3,8 %, en raison de la hausse des dépenses liées à la vente de téléphones plus nombreux et plus chers, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de marketing et de promotion.

Le chiffre d'affaires de l'unité de téléphonie filaire a chuté de 7,8 % au cours du trimestre, en raison de la baisse des services vocaux et des services de données traditionnels.

Sur une base ajustée, AT&T a gagné 54 cents par action, ce qui est largement conforme aux estimations, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'est élevé à 30,7 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 30,87 milliards de dollars.