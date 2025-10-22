AT&T dépasse ses prévisions d'abonnés grâce aux forfaits et aux promotions sur l'iPhone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 2 et de détails aux paragraphes 5 à 8) par Harshita Mary Varghese

AT&T T.N a recruté plus d'abonnés que prévu au troisième trimestre, grâce à des offres groupées et à des promotions importantes autour du lancement du dernier iPhone, ce qui lui a permis d'attirer plus de clients sur un marché très concurrentiel.

Les actions de la société ont glissé d'environ 2% dans les échanges matinaux mercredi après que l'opérateur américain de téléphonie mobile ait légèrement manqué les estimations de revenus trimestriels en raison de ventes d'équipement plus faibles que prévu dans son activité de mobilité.

Le trimestre qui s'est achevé en septembre est une période critique pour les opérateurs américains de téléphonie mobile, la concurrence atteignant son paroxysme au moment du lancement annuel de l'iPhone par Apple AAPL.O .

Comme tous les autres opérateurs, AT&T a également mis en place des promotions lucratives pour l'iPhone 17 afin de fidéliser de nouveaux abonnés et d'encourager les utilisateurs existants à passer à des forfaits plus onéreux.

Les revenus d'équipement de son unité de mobilité ont augmenté de 6,1 % au cours du trimestre pour atteindre 4,79 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de Visible Alpha qui tablaient sur 4,93 milliards de dollars.

Les coûts d'exploitation de la division ont augmenté de 3,8 %, en raison de la hausse des dépenses liées à la vente de téléphones plus chers et à l'augmentation des dépenses de marketing et de promotion.

AT&T a déclaré que le quatrième trimestre est généralement marqué par une augmentation saisonnière du nombre de clients qui changent d'opérateur et par une plus grande activité de mise à niveau des appareils pendant la période des fêtes de fin d'année.

Les analystes de MoffettNathanson ont déclaré qu'un taux de mise à niveau plus élevé au quatrième trimestre aurait probablement un impact plus important pour AT&T et pourrait exercer une pression significative sur les marges à l'avenir.

"L'industrie du sans-fil a bénéficié d'un taux de mise à niveau excessivement bas ces dernières années. Le simple fait d'assister à une normalisation constituerait un sérieux vent contraire pour le taux de désabonnement, l'ARPU et les marges", a déclaré la société de courtage.

Chaque cycle de mise à niveau coûte aux opérateurs une petite fortune en subventions et entraîne généralement un taux de désabonnement plus élevé, car les clients sont plus susceptibles de changer de fournisseur lorsqu'ils reçoivent un nouvel appareil.

Selon FactSet, AT&T a recruté 405 000 nouveaux abonnés mensuels aux services sans fil, alors que les prévisions tablaient sur 334 100 nouveaux abonnés.

En regroupant les services sans fil et à fibre optique à haut débit moyennant une réduction, AT&T a encouragé un plus grand nombre de clients à opter pour des offres multiples et a réduit le nombre de départs. Plus de 41 % des ménages abonnés à la fibre optique ont également opté pour des forfaits mobiles.

Au troisième trimestre, le nombre total d'ajouts nets de services à large bande (558 000) a été le plus élevé pour AT&T depuis plus de huit ans.

Le chiffre d'affaires de l'unité filaire commerciale a chuté de 7,8 % au cours du trimestre, en raison de la baisse des services vocaux et des services de données traditionnels.

Sur une base ajustée, AT&T a gagné 54 cents par action, ce qui est largement conforme aux estimations, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'est élevé à 30,7 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 30,87 milliards de dollars.