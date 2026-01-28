AT&T dépasse les attentes sur son BPA au 4e trimestre
L'opérateur télécoms américain précise que cette augmentation des revenus provient d'une hausse des revenus de la mobilité, du fixe grand public et du Mexique, partiellement compensée par une baisse du fixe professionnel.
"Nous avons atteint ou dépassé toutes nos prévisions pour 2025", souligne son PDG John Stankey. "Avec de nouveaux investissements dans le spectre et la fibre, nous sommes prêts à conquérir davantage de clients dans de nombreuses catégories et régions aux Etats-Unis".
"Soutenus par les meilleurs actifs du secteur, nous accélérons notre stratégie pour offrir une croissance améliorée, une meilleure expérience client et des rendements accrus pour les actionnaires au cours des trois prochaines années", poursuit-il.
Pour 2026-28, AT&T anticipe un BPA ajusté de 2,25 à 2,35 USD en 2026, avec un TCAC à deux chiffres sur 3 ans jusqu'en 2028, ainsi qu'une croissance annuelle des revenus de services dans le bas de la fourchette à un chiffre.
Il vise aussi une croissance de l'EBITDA ajusté dans la fourchette de 3 à 4% en 2026, s'améliorant à 5% ou plus en 2028, alors que la croissance de la connectivité avancée compensera de plus en plus la baisse de l'activité historique.
Enfin, AT&T prévoit de restituer 45 milliards de dollars ou plus aux actionnaires entre 2026 et 2028 grâce à des dividendes et des rachats d'actions. Dans ce cadre, il va maintenir son dividende annuel à 1,11 dollar par action.
Valeurs associées
|22,965 USD
|NYSE
|-2,11%
