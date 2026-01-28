 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AT&T dépasse les attentes sur son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 13:28

AT&T dévoile au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté de 0,52 dollar, dépassant de 13% l'estimation moyenne des analystes, et à comparer à 0,43 USD un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 11,2 MdsUSD pour des revenus en hausse de 3,6% à 33,5 MdsUSD.

L'opérateur télécoms américain précise que cette augmentation des revenus provient d'une hausse des revenus de la mobilité, du fixe grand public et du Mexique, partiellement compensée par une baisse du fixe professionnel.

"Nous avons atteint ou dépassé toutes nos prévisions pour 2025", souligne son PDG John Stankey. "Avec de nouveaux investissements dans le spectre et la fibre, nous sommes prêts à conquérir davantage de clients dans de nombreuses catégories et régions aux Etats-Unis".

"Soutenus par les meilleurs actifs du secteur, nous accélérons notre stratégie pour offrir une croissance améliorée, une meilleure expérience client et des rendements accrus pour les actionnaires au cours des trois prochaines années", poursuit-il.

Pour 2026-28, AT&T anticipe un BPA ajusté de 2,25 à 2,35 USD en 2026, avec un TCAC à deux chiffres sur 3 ans jusqu'en 2028, ainsi qu'une croissance annuelle des revenus de services dans le bas de la fourchette à un chiffre.

Il vise aussi une croissance de l'EBITDA ajusté dans la fourchette de 3 à 4% en 2026, s'améliorant à 5% ou plus en 2028, alors que la croissance de la connectivité avancée compensera de plus en plus la baisse de l'activité historique.

Enfin, AT&T prévoit de restituer 45 milliards de dollars ou plus aux actionnaires entre 2026 et 2028 grâce à des dividendes et des rachats d'actions. Dans ce cadre, il va maintenir son dividende annuel à 1,11 dollar par action.

Valeurs associées

AT&T
22,965 USD NYSE -2,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:10 

    Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la ... Lire la suite

  • ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )
    Bpifrance se désengage de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 14:03 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi avoir cédé ses parts de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont Neuf, une des compagnies de croisière sur la Seine, dans laquelle elle avait investi en 2016. Aux côtés du fonds privé UI Investissement, ... Lire la suite

  • Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:00 

    La Réserve fédérale s’apprête à maintenir ses taux inchangés, confirmant une phase d’attentisme malgré les pressions politiques croissantes. Avec une économie américaine résiliente et des tensions ouvertes avec la Maison-Blanche, chaque décision de la Fed devient ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC
    information fournie par Zonebourse 28.01.2026 13:45 

    Atos annonce être positionné "Best in Class" dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025, rapport établi par le PAC, société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques. Dans son rapport, PAC souligne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank