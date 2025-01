AT&T: cession-bail structurée sur des actifs immobiliers information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - AT&T indique avoir conclu une cession-bail structurée d'installations de bureaux centraux sous-utilisées avec la société de développement immobilier privée Reign Capital, dans le cadre de la transformation de son réseau historique.



La transaction, conclue il y a deux semaines, comprend le transfert de 74 propriétés réparties à travers les Etats-Unis et représentant 1,2 million de m2. Elle rapporte plus de 850 millions de dollars de recettes initiales à l'opérateur télécoms.



Cette cession monétise ces propriétés à potentiel tout en réduisant les dépenses d'exploitation du groupe. Sa structure de transaction unique permettra en outre une participation future d'AT&T aux bénéfices des opportunités de redéveloppement.





