AT&T: bénéfice net de 4,7 Mds$ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 13:04









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 30,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre 30,0 milliards de dollars au même trimestre de l'exercice précédent, en hausse de 2,0 %.



Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 5,8 milliards de dollars. Il est stable par rapport au trimestre de l'exercice précédent. Après ajustement sur certains éléments, le bénéfice d'exploitation ajusté s'est élevé à 6,4 milliards de dollars, contre 6,0 milliards de dollars au même trimestre de l'exercice précédent.



L'EBITDA ajusté s'inscrit à 11,5 milliards de dollars, contre 11,0 milliards de dollars.



Le bénéfice net s'est élevé à 4,7 milliards de dollars, contre 3,8 milliards de dollars au même trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action ordinaire diluée ressort à 0,61 USD contre 0,47 USD.



Pour l'ensemble de l'année, AT&T s'attend à une croissance du chiffre d'affaires des services de mobilité dans la partie supérieure de la fourchette de 2 % à 3 % et une croissance de l'EBITDA du secteur Mobilité dans le haut de la fourchette de 3 % à 4 %. Le groupe vise un BPA ajusté de 1,97 $ à 2,07 $.





Valeurs associées AT&T 26,955 USD NYSE +2,41%