AT&T bat légèrement le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 13:22
Les revenus de l'opérateur télécoms historique des Etats-Unis se sont élevés à 31,5 MdsUSD, en hausse de 2,9% grâce à des revenus mobiles et de fibre en connectivité avancée plus élevés et à un effet de change qui a gonflé les revenus provenant du Mexique.
Les dépenses d'exploitation se sont légèrement tassées à 24,8 MdsUSD, en raison de la réduction des charges d'amortissement des actifs historiques, partiellement compensée par les dépenses d'investissement continues pour les initiatives stratégiques.
"Nous avons connu notre meilleur 1er trimestre jamais enregistré pour les ajouts nets de clients internet en connectivité avancée, démontrant la solide base d'actifs que nous avons construite", met en avant son PDG John Stankey.
Pour l'ensemble de 2026, AT&T continue d'anticiper un BPA ajusté de 2,25 USD à 2,35 USD, une croissance de l'EBITDA ajusté dans une fourchette de 3% à 4%, et une croissance des revenus de services dans le bas de la plage à un seul chiffre.
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