AT&T achète des licences d'utilisation du spectre à EchoStar pour environ 23 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain des télécommunications AT&T T.N a déclaré mardi qu'il avait accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil à EchoStar SATS.O pour environ 23 milliards de dollars.