AT&T achète des licences d'utilisation du spectre à EchoStar pour environ 23 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain des télécommunications AT&T T.N a déclaré mardi qu'il avait accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil à EchoStar SATS.O pour environ 23 milliards de dollars.

Valeurs associées

AT&T
28,740 USD NYSE -0,02%
ECHOSTAR RG-A
29,8800 USD NASDAQ +0,88%
