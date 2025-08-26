AT&T achète à EchoStar des licences d'utilisation du spectre sans fil pour 23 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'action d'EchoStar bondit de plus de 40 % après l'annonce de l'accord avec AT&T

*

Le directeur général d'EchoStar, M. Akhavan, estime que l'accord est la clé d'un succès à long terme

*

AT&T prévoit de financer l'achat par des liquidités et des emprunts

*

L'accord aide EchoStar à résoudre les questions de conformité de la FCC

*

Les licences couvrent plus de 400 marchés américains, augmentant le spectre d'AT&T

(Ajout de discussions politiques et d'une déclaration d'EchoStar aux paragraphes 4 à 9) par David Shepardson et Harshita Mary Varghese

AT&T T.N a déclaré mardi qu'il achèterait des licences de spectre sans fil clés à EchoStar SATS.O pour environ 23 milliards de dollars, alors que l'opérateur télécom américain cherche à renforcer son réseau sur un marché concurrentiel.

En juin, le président Donald Trump a incité EchoStar, société mère des communications par satellite et de Dish TV, et Brendan Carr, président de la Commission fédérale des communications, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de l'entreprise, a déclaré l'entreprise. L'accord marque le dernier investissement majeur d'AT&T pour accélérer la construction de son réseau de fibre optique et de 5G, alors que le marché du sans-fil est saturé et que l'utilisation de l'internet augmente.

Les actions d'EchoStar ont bondi de plus de 40 % dans les échanges avant bourse, tandis qu'AT&T a augmenté de 1,5 %.

En mai, la FCC a déclaré à EchoStar qu'elle enquêtait sur les obligations de conformité de l'entreprise pour fournir un service 5G aux États-Unis, remettant en question l'extension du buildout d'EchoStar et le service mobile par satellite.

Le 12 juin, M. Trump a rencontré le président d'EchoStar, Charlie Ergen, et a ensuite appelé M. Carr pour qu'il participe à la réunion. EchoStar a cherché à protéger ses licences de spectre sans fil de la menace d'une révocation par la FCC.

EchoStar a déclaré que l'accord avec AT&T s'inscrivait dans le cadre des efforts qu'elle déploie actuellement pour répondre aux demandes de la FCC.

"Cette transaction place notre entreprise sur une voie financière solide, facilitant ainsi le succès à long terme d'EchoStar et améliorant notre capacité à innover et à être compétitif en tant qu'opérateur de réseau hybride", a déclaré Hamid Akhavan, directeur général d'EchoStar, ajoutant que l'entreprise continue d'évaluer les opportunités stratégiques pour le reste de son portefeuille de fréquences.

L'année dernière, le fournisseur américain de télévision par satellite DirecTV a mis fin à son accord d'acquisition des activités de télévision par satellite d'EchoStar, qui comprend son rival Dish TV, à la suite de l'échec d'une offre d'échange de dettes.

En mai , AT&T a conclu un accord pour acquérir les activités de fibre optique grand public de Lumen Technologies

LUMN.N pour un montant de 5,75 milliards de dollars en espèces.

Les offres groupées d'AT&T, qui combinent la fibre optique à haut débit et les offres mobiles, ont trouvé un écho favorable auprès des clients, alors que des rivaux comme T-Mobile TMUS.O et Verizon multiplient les promotions. L'entreprise a recruté 401 000 abonnés mensuels nets à des services de téléphonie sans fil entre avril et juin .

Les licences couvrent au total plus de 400 marchés aux États-Uniset renforceront le portefeuille de fréquences à bande basse et à bande moyenne d'AT&T, a déclaré l'entreprise. Les deux sociétés ont également convenu d'étendre leur accord de services de réseau, permettant à EchoStar d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile. AT&T sera le partenaire principal du réseau.

AT&Ta également réitéré ses prévisions financières pour 2025 et a déclaré qu'elle avait l'intention de financer l'achat du spectre avec les liquidités disponibles et des emprunts supplémentaires.