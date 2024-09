Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AT&T: accord pour une cession des parts dans DirecTV information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - AT&T fait part d'un accord pour céder son intérêt majoritaire dans DirecTV Entertainment à TPG, qui détient l'intérêt minoritaire, opération pour laquelle il doit recevoir environ 7,6 milliards de dollars en numéraire de la part de DirecTV et de TPG.



L'opérateur télécoms doit ainsi recevoir 1,7 milliard de dollars de distributions trimestrielles avant impôt au cours du second semestre 2024, dont celle attendue au titre du troisième trimestre qui ne fait pas partie de l'accord.



L'acquéreur doit ensuite verser à AT&T, 5,4 milliards de dollars de distributions en cash après impôts et autres paiements non soumis à imposition en 2025, puis 0,5 milliard de paiements finaux de recettes après impôts en 2029.





AT&T