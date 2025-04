AT&T a gagné plus d'abonnés mobiles qu'annoncé

(AOF) - AT&T, dont l'action bondit de 3% en avant-Bourse, a déclaré un bénéfice ajusté de 51 cents par action diluée au premier trimestre, contre 48 cents un an plus tôt, conformément aux prévisions. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 30,6 milliards de dollars, contre 30 milliards de dollars un an plus tôt, là où le consensus visait 30,36 milliards de dollars. L'opérateur télécoms s'attend à un BPA ajusté compris entre 1,97 et 2,07 dollars pour 2025, contre 2,08 dollars de consensus.

La firme américaine a également dépassé les attentes avec 324 000 nouveaux abonnés mobiles contre 258 300 attendus.

Ces résultats marquent le premier trimestre où AT&T ne comptabilise plus les performances de sa participation de 70 % dans DirecTV, qu'elle est en train de céder pour 7,6 milliards de dollars.

