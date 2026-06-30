Astrobotic, Firefly et Intuitive Machines remportent de nouvelles missions de la Nasa pour l'envoi d'atterrisseurs lunaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture et mise à jour avec des données contractuelles plus précises issues du communiqué de la Nasa, ainsi que des informations générales sur l'atterrisseur) par Joey Roulette

Mardi, la Nasa a attribué des contrats d’une valeur totale de 590 millions de dollars à Astrobotic, Firefly Aerospace FLY.O et Intuitive Machines

LUNR.O pour de nouvelles missions d’atterrisseurs lunaires sans équipage prévues fin 2028, alors que l’agence cherche à intensifier ses activités lunaires commerciales dans le cadre de son programme Artemis .

Astrobotic, une entreprise spécialisée dans les atterrisseurs lunaires basée à Pittsburgh et en cours d’acquisition par Voyager Technologies VOYG.N , a remporté un contrat de 297,9 millions de dollars pour la livraison de deux atterrisseurs. Firefly a remporté un contrat de 144,2 millions de dollars pour une mission avec un seul atterrisseur et Intuitive Machines s’est vu attribuer un contrat de 148,3 millions de dollars, également pour une mission avec un seul atterrisseur.

Ces contrats s’inscrivent dans le cadre de la “phase 1” lancée par le directeur de la Nasa, Jared Isaacman, visant à envoyer rapidement davantage de missions robotiques à la surface de la Lune, alors que l’agence est en concurrence avec la Chine pour établir une présence à long terme sur la Lune, impliquant des défis plus complexes, tels que l’atterrissage d’êtres humains et la construction d’une base lunaire.

“La première phase, qui consiste à atteindre la surface de manière fiable, en est un élément central”, a déclaré mardi Carlos García-Galán, responsable du programme de base lunaire à la Nasa, lors d’un entretien avec Jared Isaacman organisé par l’agence spatiale.

“Nous devons effectuer de nombreux essais à différents endroits pour pouvoir affirmer que nous maîtrisons cette technique, car nous allons embarquer du matériel de très grande valeur à bord de ces atterrisseurs”, a ajouté M. García-Galán.

La Nasa et d’autres clients achèteront de l’espace à bord des modules d’atterrissage pour y installer divers instruments scientifiques, capteurs et expériences destinés à l’étude de la surface lunaire.

Isaacman, qui a bouleversé l’architecture du programme Artemis de la Nasa depuis sa prise de fonction en décembre, envisage une vague de missions lunaires robotisées et habitées qui aideront le secteur privé américain à acquérir de l’expérience en matière d’atterrissage sur la Lune avant d’y établir une présence humaine permanente.

Les trois entreprises ont tenté des atterrissages lunaires sans équipage depuis 2024, mais seul l’atterrisseur Blue Ghost de Firefly a réussi à se poser intact et à la verticale sur la surface en mars 2025 – la première entreprise privée à réaliser un tel exploit.

La mission “Peregrine” d’Astrobotic a échoué en orbite terrestre peu après son lancement en janvier 2024. L’atterrisseur “Nova-C” d’Intuitive Machines a atteint la surface le mois suivant mais s’est renversé; une autre tentative en 2025 s’est soldée par un nouvel renversement de l’atterrisseur , compromettant ainsi les objectifs scientifiques de la plupart de ses charges utiles embarquées.