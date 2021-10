ASTRO 2021 : Nanobiotix présentera les premières données de survie de son programme prioritaire dans les cancers de la tête et du cou parmi cinq autres présentations

• Présentation d'un poster par le Professeur Christophe Le Tourneau : premières données de survie (Overall survival, OS et progression-free survival, PFS) de la partie expansion de l’étude de phase I chez les patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé (HNSCC).

• Présentation orale par le Docteur Tanguy Y. Seiwert : revue détaillée des effets potentiels locaux et systémiques de NBTXR3 activé par radiothérapie et en combinaison avec un anti-PD-1.

• Présentation orale par le Docteur Sylvie Bonvalot : résultats du suivi à long-terme de l'étude de phase II/III dans le Sarcome des Tissus Mous (STM).

• Présentation de posters supplémentaires : étude de phase I en immunothérapie et évaluation préclinique de l’effet de NBTXR3 sur la modulation du système immunitaire.