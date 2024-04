Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: Voydeya approuvé dans l'UE comme soin de l'HPN information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que la Voydeya (danicopan) a été approuvé dans l'Union européenne (UE) en complément du ravulizumab ou de l'eculizumab pour le traitement des patients adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) qui présentent une anémie hémolytique résiduelle.



Voydeya est un vaccin développé en complément de l'Ultomiris (ravulizumab) ou du Soliris (éculizumab) pour répondre aux besoins d'environ 10 à 20% de patients atteints d'HPN qui présentent une hémolyse extravasculaire cliniquement significative (EVH) pendant un traitement par un inhibiteur C5.



L'approbation de la Commission européenne (CE) fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain et s'appuie sur les résultats d'un essai pivot de phase III.



Les résultats de la période d'évaluation primaire de 12 semaines de l'essai ont été publiés dans The Lancet Haematology.





