AstraZeneca va investir deux milliards de dollars dans le Maryland
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 10:51
Le projet prévoit l'extension de son unité de fabrication de produits biologiques de Frederick ainsi que la construction de nouvelles installations ultra-modernes à Gaithersburg, qui seront dédiées à la découverte de nouvelles molécules appelées à être testées dans le cadre d'essais cliniques, ce qui devrait permettre la création de quelques 300 postes.
Il est ainsi prévu que le site de Frederick, qui produit des composés utilisés dans la fabrication d'anticancéreux, de médicaments contre les maladies auto-immunes, les maladies respiratoires et les maladies rares, double de taille.
Quant au nouveau campus de Gaithersburg, il devrait être inauguré à horizon 2029.
Les deux bâtiments seront équipés des dernières technologies liés à l'IA, de procédés d'automatisation industrielle, d'analyse des données, mais aussi de matériaux conformes aux plus hauts standards environnementaux, précise le groupe dans un communiqué.
Ces annonces interviennent alors qu'AstraZeneca a dévoilé en juillet dernier un plan d'investissement de 50 milliards de dollars afin de renforcer ses activités industrielles aux Etats-Unis suite au durcissement de la politique commerciale de Donald Trump vis-à-vis des groupes biopharmaceutiques et de sa volonté d'imposer de lourdes taxes douanières sur les médicaments exportés de l'étranger.
AstraZeneca compte aujourd'hui 19 sites de production et de R&D aux Etats-Unis, son principal débouché en termes de ventes, où il emploie plus de 25.000 personnes.
