AstraZeneca: une neuvième désignation de 'médicament innovant' pour Enhertu information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 15:56









(Zonebourse.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que l'administration sanitaire américaine (FDA) avait accordé le statut de 'percée thérapeutique' (breakthrough therapy) à Enhertu dans le traitement de première ligne du cancer du sein HER2-positif au stade métastatique.



Développé en collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo, Enhertu a fait l'objet de cet avis favorable en association avec le pertuzumab de Roche dans le traitement de première intention des patients atteints cancer du sein HER2-positif inopérable ou métastatique.



Dans un communiqué, les deux partenaires soulignent qu'il s'agit de la neuvième désignation de médicament innovant (breakthrough) obtenu par leur anticorps conjugué, et plus particulièrement de la cinquième dans le cancer du sein métastatique.



Enhertu est déjà homologué aux Etats-Unis dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein HER2 positif inopérable ou métastatique, mais à condition qu'ils aient déjà reçu un traitement.







Valeurs associées ASTRAZENECA 10 328,000 GBX LSE -1,03%